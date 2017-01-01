最近寄付をしてくださった個人の寄付者に向けて、感謝の気持ちを伝える45秒のパーソナライズされたビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく誠実で、コミュニティへの影響を示す心温まるシーンを取り入れ、音声は落ち着いた親しみやすいナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用してメッセージを直接届け、個人的な感謝の気持ちを高め、寄付者の維持を強化します。

