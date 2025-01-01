ドナー感謝メッセージビデオメーカー：ドナー維持率を向上
テキストビデオでパーソナライズされたビデオメッセージを作成し、ドナーのエンゲージメントと感謝の気持ちを強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
「ドナー維持率」を向上させたいファンドレイジングチーム向けに、寄付の影響を示すインスピレーションあふれる90秒のビデオを制作し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、効果的な物語を迅速に組み立てます。ビジュアルスタイルは希望を伝えるものであり、組織の使命と感謝の意を明確に伝える説得力のあるナレーション生成によって、より強いつながりを育みます。
「CRM統合」と連携した「パーソナライズされたビデオメッセージプラットフォーム」の技術的な利点を示す2分間の説明ビデオを開発します。この情報豊かでクリーンなビデオは、非営利団体の運営マネージャーを対象としており、HeyGenの「字幕/キャプション」を使用してアクセシビリティを確保し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを取り入れて、ワークフローと効率向上を明確に説明します。
寄付者向けに、最近の成果と今後の計画を示すダイナミックな45秒の「プロジェクト更新」ビデオをデザインします。「AIビデオメーカー」としてのHeyGenは、この活気ある更新を作成する際に、さまざまなプラットフォームに合わせてビデオの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を簡単に調整できるようにし、スクリプトからのテキストビデオを通じて効果的に簡潔なメッセージを届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは非営利団体向けのパーソナライズされたドナー感謝ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオメーカーとして機能し、パーソナライズされたドナー感謝ビデオの作成を効率化します。非営利団体はプロフェッショナルなテンプレートを活用し、ブランド要素を追加し、AIアバターと音声生成を使用して、魅力的なドナー感謝メッセージを迅速に制作できます。
HeyGenは大規模にパーソナライズされたビデオメッセージを生成するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは強力なパーソナライズされたビデオメッセージプラットフォームであり、高度なテキストビデオとAIアバター技術を通じて大量のビデオメッセージを可能にします。これにより、組織は多くのユニークなドナー感謝メッセージを効率的に作成し、時間とリソースを大幅に節約できます。
HeyGenは既存のプラットフォームと統合してドナー感謝ビデオを送信できますか？
はい、HeyGenは包括的なビデオメッセージングプラットフォームとして設計されており、ファンドレイジングビデオのシームレスな配信のための強力な統合を備えています。カスタムドナー感謝ビデオをメールで簡単に共有したり、ブランド化されたランディングページに埋め込んで、ドナーのエンゲージメントと維持を向上させることができます。
非営利団体はHeyGenを使用してファンドレイジングビデオでブランドアイデンティティをどのように維持できますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、非営利団体が独自のブランドをカスタムロゴや色と共にファンドレイジングおよびドナー感謝ビデオにシームレスに統合できるようにします。さらに、字幕などの機能により、パーソナライズされたビデオコンテンツがアクセス可能でプロフェッショナルであり、ブランドと一貫性を保つことができます。