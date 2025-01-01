寄付者維持ビデオメーカー：寄付者とのエンゲージメントを向上
寄付者向けにパーソナライズされたビデオメッセージを作成し、AIアバターでスクリプトを話すことでエンゲージメントを高めましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
非営利団体を対象にした90秒の指導ビデオを開発し、「スケーラブルな」感謝ビデオを作成して「寄付者のエンゲージメント」を大幅に向上させることを目指します。ビジュアルとオーディオのスタイルは温かく、インスピレーションを与え、心に響くもので、成功事例や影響力のあるイメージを特徴とします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して作成プロセスを効率化し、「ナレーション生成」を使用して、録音機材を必要とせずに感情的でプロフェッショナルなナレーションを追加します。
「資金調達チーム」向けの2分間の技術概要ビデオを制作し、包括的な「ビデオメッセージングプラットフォーム」の高度な機能を探ります。ビジュアルスタイルはモダンでインフォグラフィック主導とし、強力な機能とデータ統合を示し、明確で権威ある声を伴います。「字幕/キャプション」を自動的に含めてアクセシビリティを確保し、「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して関連性のある高品質なビジュアルでビデオを充実させます。
資金調達の専門家向けに45秒のショーケースビデオを作成し、「寄付者維持ビデオメーカー」コンテンツを開発する際にブランドの一貫性を維持する方法を強調します。ビジュアルスタイルは洗練されており、ブランドに合ったもので、フレンドリーでプロフェッショナルな「AIアバター」がブランド要素と対話します。HeyGenの「AIアバター」を活用して一貫した画面上の表現を行い、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、すべての寄付者コミュニケーションチャネルでビデオが完璧に見えるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパーソナライズされた寄付者への感謝ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIを活用したプラットフォームを使用し、高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を提供します。これにより、資金調達チームはシンプルなスクリプトからスケーラブルでパーソナライズされたビデオメッセージを生成できます。この自動化により、魅力的な寄付者維持コンテンツの制作が大幅に効率化されます。
HeyGenは私たちの非営利団体のブランドを寄付者エンゲージメントビデオに統合できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランド管理機能を提供し、すべてのビデオメッセージに非営利団体のロゴ、色、フォントを一貫して適用できます。これにより、すべての感謝ビデオが組織の独自のアイデンティティを強力に強調します。
HeyGenは多くの寄付者維持ビデオを迅速に作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenの強力なビデオメッセージングプラットフォームは、スケーラブルなコンテンツ作成を目的として設計されており、多数のパーソナライズされたビデオメッセージを効率的に生成できます。テンプレートと自動化機能を活用して、高品質を損なうことなく多くの寄付者維持ビデオを制作できます。
HeyGenは私たちのチームのためにビデオ作成と管理プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはプラットフォーム内でビデオを収集、追加、キャプション、編集することを可能にし、ワークフローを簡素化します。強力な統合機能が効率をさらに向上させ、寄付者維持ビデオメーカーキャンペーン全体を管理するためのシームレスな体験を保証します。