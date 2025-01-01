非営利団体の開発チームを対象にした1分間の説明動画を作成し、HeyGenが「感謝動画」のための「パーソナライズされた動画」をどのように革新するかを示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで温かみのあるもので、フレンドリーな「AIアバター」が明確なメッセージを伝え、音声はスムーズな「ボイスオーバー生成」を使用して、スクリプトを簡単に動画に変換する「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能の効率性を伝えます。

ビデオを生成