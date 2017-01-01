最近の寄付者に心からの感謝を伝えるための30秒のパーソナライズされたビデオを作成し、魅力的なAIアバターが直接温かいメッセージを届けます。このビデオは個々のサポーターを対象としており、感動的で誠実なビジュアルスタイルを持ち、柔らかくインスピレーションを与える背景音楽で補完され、影響力のある寄付者への感謝ビデオを生成するのに最適です。

ビデオを生成