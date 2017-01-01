寄付者アウトリーチビデオジェネレーターでインパクトを生み出す

直感的なテンプレートとシーンを使用して、驚くべき資金調達ビデオを簡単に作成し、より多くの寄付者を引き付けましょう。

最近の寄付者に心からの感謝を伝えるための30秒のパーソナライズされたビデオを作成し、魅力的なAIアバターが直接温かいメッセージを届けます。このビデオは個々のサポーターを対象としており、感動的で誠実なビジュアルスタイルを持ち、柔らかくインスピレーションを与える背景音楽で補完され、影響力のある寄付者への感謝ビデオを生成するのに最適です。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
寄付の具体的な影響を強力なインパクトストーリーで示す45秒の魅力的な資金調達ビデオをデザインし、新しい潜在的な寄付者をターゲットにします。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与えるもので、ほぼドキュメンタリーのようであり、感情的で希望に満ちた音楽スコアと組み合わせ、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して簡単に組み立てられます。
サンプルプロンプト2
新しい定期的な寄付者向けに、彼らの継続的なサポートがどのように違いを生むかを説明し、寄付者のエンゲージメントを高める60秒の寄付者オンボーディングビデオジェネレーターのウェルカムメッセージを制作します。このビデオは新しい寄付者を対象としており、明確で歓迎的なビジュアルスタイルを維持し、プロフェッショナルなナレーションを備え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的に作成できます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケティング用に設計された30秒の活気ある寄付者アウトリーチビデオを生成し、一般的な認知キャンペーンに広範な公衆を引き付けることを目指します。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、明るい色とポジティブなイメージを使用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから簡単に調達されるアップビートでインスピレーションを与える音楽に設定されています。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

寄付者アウトリーチビデオジェネレーターの仕組み

非営利団体向けに魅力的な資金調達および感謝ビデオを迅速に作成し、パーソナライズされたメッセージと強力なインパクトストーリーで寄付者を引き付けましょう。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
資金調達ビデオに特化したプロフェッショナルなデザインのテンプレートから選ぶか、独自の寄付者アウトリーチメッセージを作成するために白紙のキャンバスから始めましょう。
2
Step 2
パーソナライズされたメッセージを作成
寄付者への感謝ビデオやインパクトストーリーのスクリプトを書き、AIアバターを選んで、感情豊かで明確なテキストからビデオへのメッセージを届けましょう。
3
Step 3
ビジュアルとサウンドを強化
メディアライブラリ/ストックサポートを利用して、魅力的なビジュアルと音楽を追加しましょう。プロフェッショナルなナレーションを生成し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
生成して共有
希望のアスペクト比で高品質の寄付者アウトリーチビデオを生成し、すべてのコミュニケーションチャネルで寄付者とつながる準備が整った状態で簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強力な寄付者インパクトストーリーを共有

.

寄付の成功と影響を強調する魅力的なビデオを作成し、寄付者との関係を深めましょう。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして影響力のある寄付者アウトリーチビデオを生成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、非営利団体が魅力的な寄付者アウトリーチビデオを簡単に生成できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、共鳴し、エンゲージメントを促進する影響力のあるストーリーを共有しましょう。

HeyGenでパーソナライズされた寄付者への感謝ビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenはパーソナライズされた寄付者への感謝ビデオを簡単かつ効率的に作成できます。カスタマイズ可能なテンプレートと高度なナレーション生成を使用して、寄付者のエンゲージメントを強化するユニークで心のこもったタッチを加えましょう。

HeyGenはどのようにして効果的な寄付者オンボーディングビデオジェネレーターとなるのですか？

HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップ編集ツールとプロフェッショナルなテンプレートを使用して、魅力的な寄付者オンボーディングビデオの作成を簡素化します。ブランドを簡単に組み込み、字幕/キャプションを追加してメッセージを明確で歓迎的なものにしましょう。

HeyGenはソーシャルメディア用の資金調達ビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは非営利団体がソーシャルメディアマーケティングに最適化されたダイナミックな資金調達ビデオを作成するのを支援します。豊富なストックメディアと音楽のライブラリにアクセスし、柔軟なアスペクト比のリサイズを利用して、どのプラットフォームでもコンテンツが素晴らしく見えるようにしましょう。