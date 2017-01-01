ドナーオンボーディングビデオジェネレーターでミッションを強化

非営利団体向けにカスタムブランドのオンボーディングビデオを数分でデザインし、ブランドコントロールを使用してすべてのメッセージがミッションに完全に一致するようにします。

新しい寄付者向けに、45秒の「ドナーオンボーディングビデオジェネレーター」歓迎ビデオを生成します。温かく魅力的なAIアバターが、個別の感謝メッセージを明確なボイスオーバーで届け、最初の寄付の即時の影響をプロフェッショナルで心温まるビジュアルで紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の主要な寄付者向けに、感動的なボイスオーバーとメディアライブラリ/ストックサポートからの視覚的に豊かな映像を使用して、寄付によって可能になった具体的な成功を強調する、60秒の「寄付者感謝ビデオ」を作成します。
サンプルプロンプト2
一般向けに、30秒の「資金調達ビデオ」を制作し、新しいキャンペーンを促進します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、明確で緊急性のあるメッセージを作成し、事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、視覚と音声での即時のサポートを促します。
サンプルプロンプト3
企業パートナーや助成団体を対象に、私たちの使命と価値を説明する、洗練された50秒の「非営利団体の資金調達ビデオ」を開発します。この説得力のあるビデオは、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用し、字幕/キャプションで明確さを確保し、長期的なビジョンを提示するために権威あるがインスパイアリングな視覚と音声スタイルを維持します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ドナーオンボーディングビデオジェネレーターの仕組み

AIによって強化された新しい寄付者向けの魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを促進し、持続的な関係を築きます。

Step 1
ビデオスクリプトを作成
テキスト-to-ビデオ機能に希望のメッセージを入力することから始めます。これにより、ドナーオンボーディングビデオの基盤となる包括的なスクリプトを生成できます。
Step 2
AIアバターを選択
組織を代表する多様なAIアバターから選択します。これにより、オンボーディングメッセージにプロフェッショナルで魅力的な顔を与え、新しい寄付者に温かい第一印象を与えます。
Step 3
ブランド要素を追加
ロゴや特定の色を含む組織のユニークなブランドコントロールを適用し、ビデオが視覚的アイデンティティに完全に一致し、ブランド認識を強化します。
Step 4
シームレスにエクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに合わせてビデオを調整します。最終的な高品質のオンボーディングビデオを生成し、すべてのチャネルで新しい寄付者と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

寄付者の影響と感謝を示す

寄付の深い影響を示し、AIを活用した感謝ビデオを通じて感謝の意を表します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてドナーオンボーディングと感謝ビデオを強化できますか？

HeyGenは強力なドナーオンボーディングビデオジェネレーターとして機能し、AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、個別で魅力的なビデオを作成できます。また、ロゴや色を含むブランドコントロールを適用して、すべての寄付者感謝ビデオが組織の独自のアイデンティティを反映し、新しい寄付者とのエンゲージメントを強化します。

HeyGenはどのような種類の資金調達ビデオを非営利団体が作成するのを支援できますか？

HeyGenは、説得力のあるインパクトストーリーからイベントの要約、寄付者の証言まで、さまざまな影響力のある資金調達ビデオを非営利団体が制作するのを支援します。包括的なビデオテンプレートとエンドツーエンドのビデオ生成機能を活用して、魅力的でストーリーテリングに基づいたビデオを簡単に作成し、潜在的な支援者へのリーチと魅力を最大化します。

HeyGenは私たちの非営利団体のビデオがブランドアイデンティティに一致することを保証できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランドコントロールを提供し、すべてのビデオコンテンツにロゴやブランドカラーをシームレスに統合できます。AIアバターとフォトリアリスティックな出力を組み合わせることで、スタジオ品質のコンテンツを生成し、すべてのプラットフォームで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持できます。さまざまなエクスポートに対応したアスペクト比のリサイズも可能です。

HeyGenはどのようにして影響力のあるコンテンツのビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは直感的なクリエイティブエンジンとプロンプトネイティブビデオ作成を通じて、ビデオ作成の全体的なワークフローを簡素化します。私たちのプラットフォームはテキスト-to-ビデオを変換し、多様なボイスオーバー生成オプションを提供し、豊富なメディアライブラリを提供することで、広範な技術スキルを必要とせずに魅力的なビデオコンテンツを効率的に生成することを可能にします。