寄付者リーダーシップビデオメーカー: 資金調達を強化

寄付者の維持を強化し、強力な資金調達ビデオを作成します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能でパーソナライズされたメッセージを瞬時に生成します。

152/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の高額寄付者向けに、寄付者維持における彼らの重要な役割を強調する45秒の感謝ビデオをデザインしてください。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、感謝の気持ちを伝える心温まるビジュアルスタイルを、感情的なインストゥルメンタル音楽で補完します。
サンプルプロンプト2
非営利団体のスタッフ向けに、ビデオメッセージングプラットフォームの効果的な活用法を示す30秒の明確で教育的なビデオが必要です。この魅力的なプレゼンテーションは、自信に満ちたナレーションを特徴とし、最大限のアクセシビリティのために字幕を組み込み、複雑な情報をシンプルで直接的な方法で伝えます。
サンプルプロンプト3
潜在的な企業パートナー向けに、組織の成果と将来の野望を紹介する2分間の強力な資金調達ビデオを想像してください。さまざまなテンプレートとシーンを使用してダイナミックなカットを作成し、権威あるデータ駆動型のビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルなナレーションを添えて、インパクトのあるソーシャルメディア配信に最適です。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

寄付者リーダーシップビデオメーカーの使い方

寄付者との強いつながりを育み、資金調達の努力を簡単に高めるために、影響力のあるパーソナライズされたビデオメッセージを作成します。

1
Step 1
メッセージを作成
スクリプトを入力または貼り付けて、魅力的な資金調達ビデオを作成します。HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能が、あなたの言葉を寄付者に向けた魅力的な物語に変えます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、パーソナライズされたビデオメッセージを届け、人間味を加えたコミュニケーションをカメラなしで実現します。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用
ロゴやブランドカラーを含むカスタムブランディングコントロールでビデオを調整し、すべてのメッセージが非営利団体のアイデンティティを強化するようにします。
4
Step 4
エクスポートして広く共有
ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、メールキャンペーン、ソーシャルメディア、その他のコミュニケーションチャネルでシームレスに共有し、寄付者に効果的にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

寄付者の影響と成功事例を紹介

.

寄付者の貢献のポジティブな成果を魅力的なAIビデオで強調し、具体的な結果を示し、信頼と感謝を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたメッセージのビデオ作成を簡単にしますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、スクリプトを魅力的なパーソナライズされたビデオメッセージに変換し、寄付者へのアウトリーチに強力なビデオメッセージングプラットフォームを提供します。

HeyGenは私の非営利団体が影響力のある資金調達ビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは使いやすいテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、寄付者に響くプロフェッショナルな資金調達ビデオや感謝ビデオを制作します。

HeyGenはビデオのアクセシビリティと管理のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはアクセシビリティを向上させるための自動字幕機能をサポートし、ビデオワークフローを最適化するための強力な統合を提供し、寄付者リーダーシップビデオメーカーの体験を向上させます。

HeyGenを使ってビデオを効率的に収集、追加、編集するにはどうすればよいですか？

HeyGenは直感的なツールを提供し、ビデオをシームレスに収集、追加、字幕付け、編集できるようにし、コンテンツを洗練し、ソーシャルメディアや寄付者コミュニケーションのためにビデオをエクスポートする準備を整えます。