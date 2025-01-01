寄付者インパクトストーリービデオメーカー: 力強い資金調達ストーリーを作成

個別のインパクトストーリーを通じて寄付者と深くつながり、リアルなAIアバターでエンゲージメントと資金調達の努力を強化します。

既存の主要な寄付者向けにデザインされた45秒のビデオで、彼らの貢献がもたらす深い影響を捉えています。ビジュアルスタイルは温かく本物らしさを重視し、受益者やプロジェクトの成果をフィーチャーし、心地よい穏やかなバックグラウンドミュージックを設定します。HeyGenのAIアバターが個別の感謝メッセージを届け、感情的なつながりを強化し、強力な寄付者インパクトストーリービデオを作り上げます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい寄付者や広範なコミュニティを対象にした60秒の魅力的な資金調達ビデオを作成し、新しい非営利キャンペーンを開始します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでインスパイアリングなもので、鮮やかなイメージとエネルギッシュなサウンドトラックを使用して緊急性と希望を伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用することで、制作プロセスを効率化し、強力なビデオストーリーテリングを通じてビジョンを効果的に伝え、行動を促します。
サンプルプロンプト2
特定のイニシアチブに貢献した特定の寄付者を対象にした30秒の個別ビデオを開発します。この直接的で感謝の意を表すナラティブは、会話調のトーンを持ち、特定の成果に関する簡単なアップデートを提供し、寄付者の維持を促進します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、各個別ビデオに本物で個人的なタッチを加え、受取人に合わせたユニークなものにします。
サンプルプロンプト3
寄付によって人生が変わった単一の受益者の感動的なストーリーを語る90秒のビデオを制作します。共感的で希望に満ちたビジュアルスタイルを目指し、実際のイメージと環境音を取り入れて、潜在的および既存の寄付者との感情的なつながりを作り出します。HeyGenの字幕/キャプション機能により、アクセシビリティを確保し、この影響力のある寄付者インパクトストーリービデオをさまざまなソーシャルメディアプラットフォームでより広いオーディエンスに届けます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

寄付者インパクトストーリービデオメーカーの使い方

魅力的な寄付者インパクトストーリーを簡単に作成。AIを活用して個別で高品質な資金調達ビデオを作成し、寄付者との関係を強化します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選ぶか、空白のキャンバスから始めて寄付者インパクトストーリーを完全にカスタマイズします。豊富なテンプレートとシーンのライブラリが完璧な基盤を提供します。
2
Step 2
ストーリー要素を追加
メディアライブラリから自分の写真、ビデオ、音楽を簡単にアップロードします。個人的な映像とストックメディアオプションを組み合わせて、ナラティブを豊かにします。
3
Step 3
AIで個別化
スクリプトを入力し、AIを活用してビデオのコンテンツを自動生成します。話されるダイアログや画面上のテキストを含め、言葉をダイナミックなビジュアルストーリーに変換します。
4
Step 4
ビデオを洗練し、共有
アクセシビリティのために自動生成された字幕/キャプションでビデオを強化します。組織のブランディングを適用し、高品質のインパクトストーリーをプレビューしてエクスポートし、寄付者と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでのリーチを拡大

.

寄付者の影響を共有し、オーディエンスを拡大し、資金調達の努力を促進するために、ソーシャルメディア向けの魅力的な短いビデオを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な寄付者インパクトストーリービデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して魅力的なコンテンツに変換することで、影響力のある寄付者インパクトストーリービデオの作成を簡素化します。使いやすいツールとカスタマイズ可能な非営利ビデオテンプレートを使用して、強力なビデオストーリーテリングを通じてオーディエンスとの感情的なつながりを構築します。

HeyGenが個別の資金調達ビデオに効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは高度なAI機能を活用して個別のビデオを生成し、スケールでユニークな資金調達ビデオを作成できるようにします。スクリプトからのテキストビデオ機能とリアルなAIアバターを使用して、個々の寄付者にメッセージを合わせ、より強い関係を築き、寄付者の維持を向上させます。

HeyGenを使用して高品質の資金調達ビデオを制作するのに技術的なスキルは必要ですか？

いいえ、HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、技術的なスキルを必要とせずに誰でも高品質の資金調達ビデオを作成できます。プラットフォームには直感的なドラッグアンドドロップ編集ツール、豊富なメディアライブラリ、カスタマイズ可能なテンプレートが備わっており、ビデオ作成プロセスを効率化します。

HeyGenは私の非営利団体のビデオコミュニケーションとブランディングをどのように強化できますか？

HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオコミュニケーションで一貫したブランドアイデンティティを維持することで、非営利キャンペーンを強化します。字幕やプロフェッショナルなボイスオーバー機能を簡単に追加して、ソーシャルメディアマーケティングとより広いリーチのためにビデオを最適化します。