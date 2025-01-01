寄付者エンゲージメントビデオメーカー: 効果的な資金調達ビデオを作成

プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを使用して、非営利団体向けの素晴らしい資金調達ビデオを迅速にデザインし、寄付者のエンゲージメントとストーリーテリングを最大化します。

203/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい企業パートナーを引き付けることを目的とした、45秒の魅力的な資金調達ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは非常にプロフェッショナルでインパクトのあるもので、ダイナミックなシーンと明確なデータビジュアライゼーションを通じて実際のプロジェクトの成果を示し、インスピレーションを与えるナレーションで強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、キャンペーンの物語を効率的に洗練されたプレゼンテーションに変換し、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
長期的な定期寄付者向けに、彼らの継続的な支援の影響を更新する60秒の魅力的な寄付者エンゲージメントビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは祝賀的で情報に富んだもので、インパクトのある映像とインフォグラフィックを組み合わせ、達成感を伝えるために心を高揚させるバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、進捗を強調し、強力なビデオストーリーテリングを通じて継続的なパートナーシップを促進する視覚的に豊かな物語を迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
一般の人々に新しい非営利イニシアチブを紹介するための15秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを作成し、即座に注目を集め、初期の関心を引き付けます。ビジュアルとオーディオスタイルは明るくエネルギッシュで、クイックカットを特徴とし、要点に直行する熱意あるナレーションを組み合わせます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化し、すべてのチャネルでシームレスでインパクトのあるビデオ作成プロセスを実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

寄付者エンゲージメントビデオメーカーの使い方

複雑な編集なしで、寄付者とのつながりを深め、非営利団体の使命を強化するためのパーソナライズされた効果的なビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトから開始
プロジェクトを開始するには、プロフェッショナルな「ビデオテンプレート」から選択するか、HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、テキストスクリプトからビデオを簡単に生成します。
2
Step 2
メッセージとビジュアルをカスタマイズ
ユニークなメッセージでビデオをカスタマイズします。独自のメディアを統合するか、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から選択して、寄付者に響く「パーソナライズされたビデオ」を作成します。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを強化
HeyGenの「ブランディングコントロール」を使用して、ロゴやブランドカラーを適用し、組織のアイデンティティを強化します。自動生成された字幕を簡単に追加して、メッセージがすべての人に届くようにします。
4
Step 4
エクスポートして寄付者とエンゲージ
説得力のあるビデオを完成させ、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに対応させます。影響力のある「寄付者エンゲージメント」コンテンツを共有して、より強いつながりを育みます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

寄付者の影響ストーリーを紹介

.

寄付者の貢献が実際にどのような違いを生んでいるかを強調する魅力的なビデオナラティブを簡単に作成し、信頼を築き、将来の寄付を促進します。

background image

よくある質問

非営利団体はどのようにして寄付者エンゲージメントのためのパーソナライズされたビデオメッセージを作成できますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、非営利団体が非常にパーソナライズされたビデオコンテンツを作成することを可能にします。これにより、広範な制作努力を必要とせずに、ユニークなビデオを効率的に作成し、寄付者のエンゲージメントを深めることができます。

HeyGenは資金調達ビデオのためにどのようなビデオテンプレートを提供していますか？

HeyGenは、さまざまなニーズに対応する資金調達ビデオを加速するために設計された多様なビデオテンプレートとシーンのライブラリを提供しています。これらのテンプレートは、組織のメッセージングとブランディングに簡単にカスタマイズできる、魅力的なビデオストーリーテリングの基盤を提供します。

非営利団体のためのビデオ作成を簡素化するAI機能は何ですか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップ編集ツールとAI駆動の機能、例えばナレーション生成やAI支援のキャプションなどを備えており、限られたリソースでもプロフェッショナル品質のビデオを効率的に制作することを可能にします。

HeyGenは非営利団体のための感謝ビデオの制作を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは、非営利団体がスケールで心のこもった感謝ビデオメッセージを迅速に制作することを可能にする理想的な寄付者エンゲージメントビデオメーカーです。ブランディングコントロールを利用して一貫した外観を維持し、寄付者との関係を強化するパーソナライズされた感謝の意を簡単に生成します。