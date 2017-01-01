新しい支援者を対象に、組織の使命と影響を紹介する45秒の魅力的なドナー教育ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、実際のイメージとプロフェッショナルなAIアバターを使用して、寄付がどのように違いを生むかを明確に説明します。音声はインスピレーションを与える明瞭なナレーションを使用し、感情に響く真に魅力的なコンテンツを作成します。

