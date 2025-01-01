過去の寄付によって人生が変わった受益者の物語を語り、個人寄付者をターゲットにした45秒の心温まる募金ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく個人的なもので、柔らかい照明と希望に満ちたイメージを使用し、柔らかくインスピレーションを与える音楽トラックを伴います。HeyGenのAIアバターを利用して物語の一部を語り、寄付を促進するためにユニークで魅力的な人間的なタッチを加えます。

ビデオを生成