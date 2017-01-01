寄付呼びかけビデオメーカー：効果的な募金活動を簡単に

AIアバターを活用して、寄付者とつながり、寄付を促進するパーソナライズされた魅力的な募金ビデオを作成します。

潜在的な寄付者を対象にした45秒の感動的な募金ビデオを作成し、共感を呼び起こし、即座の行動を促すことを目的としています。ビジュアルスタイルは明るく希望に満ちたもので、寄付の直接的な影響を力強い映像で示し、感動的で心を打つインストゥルメンタル音楽と、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した明確で説得力のあるナレーションを伴わせ、支援の呼びかけを否定できないものにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の支援者やボランティアに向けた30秒の感謝ビデオをデザインし、温かく感謝の気持ちを表現するビジュアルスタイルで、成功したプロジェクトの成果をモンタージュにして穏やかな背景音楽に合わせます。このビデオは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、真の感謝の意を表し、彼らの貢献の影響を強調し、継続的な関与をさりげなく促す強力なビジュアルストーリーテリングの一部として機能します。
サンプルプロンプト2
若年層を中心とした幅広いソーシャルメディアの視聴者を対象にした60秒の非営利募金ビデオを開発し、地域の課題の範囲と組織の革新的な解決策を示します。ビジュアルスタイルはインパクトがありテンポの速いもので、感動的なインストゥルメンタル音楽と明確で簡潔なメッセージを組み込みます。この魅力的なストーリーを、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して準備されたスクリプトから直接作成し、ソーシャルメディアマーケティングでの最大の明確さとエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト3
高額寄付者や企業パートナー向けに特化した15秒の寄付呼びかけビデオを制作し、プロフェッショナルで直接的なビジュアルスタイルとミニマリストな背景を特徴とします。音声は権威あるが感謝の意を表すトーンを維持し、AIアバターによって主要メッセージが伝えられ、HeyGenのAIアバターを活用して、彼らの貢献がもたらす具体的な影響を強調するユニークでカスタマイズされたタッチを加えます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

寄付呼びかけビデオメーカーの使い方

AIビデオメーカーで効果的な募金ビデオを簡単に作成し、メッセージを魅力的なビジュアルストーリーに変えて、寄付者のエンゲージメントを最大化します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートライブラリから選択するか、スクリプトを貼り付けて募金ビデオプロジェクトを開始します。
2
Step 2
魅力的なボイスオーバーやAIアバターを生成する
高度なHeyGen AIアバターを使用して、人間味のあるアピールを行うか、ボイスオーバー生成を活用して自然な音声を提供し、メッセージを生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズし、ブランドを追加する
ビジュアルを簡単に調整し、組織のロゴや色を含むブランディングコントロールを適用して、統一感のある効果的なメッセージを確保し、パーソナライズされたビデオをユニークにします。
4
Step 4
募金ビデオをエクスポートして共有する
寄付呼びかけを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアマーケティングチャネルで共有して、より多くの潜在的な寄付者にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的な成功事例を共有

魅力的なAIビデオを通じて、あなたの活動のポジティブな成果を強調し、潜在的な寄付者に組織の深い影響を示します。

よくある質問

HeyGenは非営利団体が魅力的な寄付呼びかけビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと強力なビジュアルストーリーテリングツールを使用して、非営利団体が効果的な寄付呼びかけビデオを作成するのを支援します。私たちのプラットフォームは、感情的に寄付者とつながる魅力的なコンテンツの作成を簡素化します。

HeyGenで募金ビデオにAIアバターとボイスオーバー生成を使用できますか？

はい、HeyGenはAIアバターと高度なテキスト読み上げ機能を提供しており、募金ビデオのためにリアルなボイスオーバーを生成できます。この機能により、ライブタレントや録音機材を必要とせずに効率的でプロフェッショナルなビデオ制作が可能です。

HeyGenが効率的なチャリティービデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、非営利団体向けに直感的なAIビデオメーカーとして設計されており、カスタマイズ可能なテンプレートとドラッグ＆ドロップ編集ツールを提供します。これにより、非営利団体の募金ビデオの制作が簡単かつ迅速に行えます。

HeyGenはパーソナライズされた寄付者感謝ビデオとブランディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、メッセージをカスタマイズし、ブランディングコントロールを利用して一貫したメッセージングを行うことで、パーソナライズされた寄付者感謝ビデオを制作することができます。これにより、より強固な関係を築き、組織の独自のアイデンティティがすべてのコミュニケーションで際立つようにします。