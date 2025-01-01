寄付呼びかけビデオジェネレーター：効果的な資金調達を実現
AIアバターを活用して、寄付者の関与を高める感情的に訴える資金調達ビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
非営利団体の核心的な使命と緊急のニーズを広範なソーシャルメディアマーケティングの観客に紹介するための60秒の資金調達ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かで、ストック映像とシンプルなインフォグラフィックスを組み合わせ、魅力的なナレーション生成を伴います。目的は、非営利団体の認知キャンペーンのための意識を高め、私たちの活動に対する初期の関心を引き出すことです。
既存の寄付者と新しいサポーターを対象に、彼らの寄付がどのように違いを生むかを正確に示す、簡潔な30秒の寄付呼びかけビデオを制作します。ビジュアルスタイルは直接的で透明性があり、テキストオーバーレイを使用して主要な統計や成功指標を強調し、アクセシビリティのために字幕を目立たせます。この作品は、影響を明確に示すことで、寄付者の継続的な関与を促進します。
緊急の資金調達キャンペーンのための40秒の説得力のあるビデオを作成し、コミュニティメンバーに緊急性を持って訴えます。ビジュアルと音声のスタイルはインパクトがありダイナミックで、クイックカットと劇的なサウンドトラックを特徴とし、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して迅速にコンテンツを生成します。この短編は、即時の課題に直面している非営利団体への迅速な支援を動員することを目的としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは資金調達ビデオのストーリーテリングをどのように強化できますか？
HeyGenは、非営利団体が寄付呼びかけキャンペーンのために感情的に訴えるビデオを作成することを可能にします。HeyGenの直感的なプラットフォームを利用して、強力な物語を作り、スクリプトを潜在的な寄付者に響く魅力的なビジュアルストーリーに変換します。
HeyGenはカスタム資金調達呼びかけのためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？
HeyGenはカスタムテンプレートとドラッグ＆ドロップ編集ツールを提供し、非営利団体が寄付呼びかけビデオを簡単にパーソナライズできるようにします。ユニークでブランド化されたコンテンツを通じて、寄付者の関与を高めるプロフェッショナルなビデオを迅速に生成します。
HeyGenは非営利団体が効果的な認知キャンペーンを迅速に作成するのを助けることができますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、高品質な非営利団体の認知キャンペーンの作成を効率化し、コストを大幅に削減します。AIアバターとリアルなナレーション生成を使用して、テキストをダイナミックなビデオに迅速に変換し、ソーシャルメディアマーケティングに最適です。
HeyGenは寄付呼びかけビデオを視覚的に魅力的にするためにどのように支援しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと充実したメディアライブラリのサポートを提供し、寄付呼びかけビデオを豊かにします。プロフェッショナルな字幕とキャプションを追加して、アクセシビリティとストーリーテリングを強化し、メッセージを効果的に伝えます。