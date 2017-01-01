初めて犬を飼う人向けに、基本的な犬のトレーニングのコツ（例：「おすわり」や「待て」）を示す45秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは清潔で明るく、熱心なトレーナーとお行儀の良い犬をフィーチャーし、元気で励みになるバックグラウンドトラックと、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した明確で親しみやすいナレーションを添えてください。この短く魅力的な「犬のトレーニングビデオ」は、基礎スキルを構築し、オンラインでの存在感を高めるのに役立ちます。

ビデオを生成