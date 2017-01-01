ドキュメントビデオジェネレーター：AIでガイドを作成
高度なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、プロフェッショナルなステップバイステップのユーザーガイドや説明動画の作成を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テックプロダクトマネージャーやオンラインコースクリエイターを対象にした60秒のモダンでクリーンなチュートリアルを想像し、HeyGenの「AIアバター」が複雑なステップバイステップのユーザーガイドに命を吹き込む様子を紹介します。動画はアニメーショングラフィックススタイルで、自信に満ちたAIボイスと控えめなインストゥルメンタルミュージックを特徴とし、AIアバターが技術的な説明に個性と明確さを加える様子を強調します。
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイター向けに、迅速なAIビデオ作成を強調する30秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発します。このテンポの速いビデオは、鮮やかな色彩とトレンディな音楽、エネルギッシュなAIボイスを特徴とし、HeyGenの「テンプレートとシーン」および広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」がユーザーにプロフェッショナルで目を引くコンテンツを迅速に制作する力を与える様子を示し、トップクラスのAIビデオジェネレーターの効率性を紹介します。
国際ビジネスやグローバルマーケティングチーム向けに設計された50秒の洗練されたビデオを作成し、多言語対応のプロフェッショナルビデオのシームレスな作成に焦点を当てます。このビデオはプロフェッショナルでグローバルな美学を採用し、明確な発音と落ち着いたインストゥルメンタルバックグラウンドを特徴とし、HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」がグローバルコミュニケーションを強化し、どのビデオも世界中の視聴者にアクセス可能にする様子を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと直感的な編集機能を豊富に提供することで、AIビデオ作成を簡素化します。高品質なコンテンツを簡単に生成でき、複雑な制作をシンプルかつ効率的にします。このプラットフォームは、プロフェッショナルなビデオを簡単に制作する力を与えます。
HeyGenはドキュメントをステップバイステップのユーザーガイド用のビデオに変換するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは優れたドキュメントビデオジェネレーターで、ドキュメントをビデオに簡単に変換できます。この機能は、AIを使用して魅力的なステップバイステップのユーザーガイドやSOPを作成し、静的なテキストを動的なビジュアル説明に変えるのに最適です。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオを作成するためにどのような編集機能を提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオを作成するための強力な編集機能を提供します。ロゴや色のブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリ、アスペクト比のリサイズなどが含まれます。これらのツールは、AIボイス生成やテキスト-ビデオジェネレーター機能と組み合わせて、コンテンツを洗練され、ブランドに合ったものにします。
HeyGenのテキスト-ビデオジェネレーターを使用して、AIアバターはどのように説明動画を強化しますか？
HeyGenの高度なAIアバターは、説明動画に命を吹き込み、人間味のあるタッチでメッセージを伝えます。強力なテキスト-ビデオジェネレーターと組み合わせることで、これらのアバターは明確で魅力的なナレーションを提供し、複雑な情報を理解しやすくし、視聴者にとってよりインパクトのあるものにします。