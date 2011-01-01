HeyGenは、医師が簡単にプロフェッショナルなビジュアルを制作できるように、ヘルスケアビデオ作成を合理化するAI駆動のツールを提供しています。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能やAIアバターなどの機能を使用して、患者教育やヘルスケアマーケティングのための魅力的なコンテンツを効率的かつ効果的に作成できます。