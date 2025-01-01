新しい医師を潜在的な新患者や地域社会のメンバーに紹介するための30秒の「ドクタースポットライトビデオメーカー」を作成してください。ビジュアルスタイルは温かく歓迎的で、医師がシミュレーションされたスタッフや患者と交流する様子を描き、プロフェッショナルで親しみやすいナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、初期のナラティブを迅速に生成し、必要に応じてAIアバターを使用して一貫した画面上の存在感を確保します。

