ドクタースポットライトビデオメーカー：プロフェッショナルなビデオを簡単に作成

プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、患者教育に効果的なドクタースポットライトビデオを簡単に作成します。

新しい医師を潜在的な新患者や地域社会のメンバーに紹介するための30秒の「ドクタースポットライトビデオメーカー」を作成してください。ビジュアルスタイルは温かく歓迎的で、医師がシミュレーションされたスタッフや患者と交流する様子を描き、プロフェッショナルで親しみやすいナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、初期のナラティブを迅速に生成し、必要に応じてAIアバターを使用して一貫した画面上の存在感を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
信頼できる健康情報を求める患者や一般の人々を対象にした45秒の教育ビデオを生成してください。一般的な予防健康のヒントに焦点を当て、ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で親しみやすく、クリーンなグラフィックと魅力的なナレーションを組み込みます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して明確な説明を行い、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連するビジュアルを追加し、健康意識ビデオの理解を深めます。
サンプルプロンプト2
医療専門家を対象にした60秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを開発し、他の専門家やフォロワーに向けて、複雑な医療手順や新しい研究成果を紹介します。プロフェッショナルリールとして、モダンで専門的なビジュアルスタイルを持ち、鮮明で高品質なビジュアルを備えています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを含めます。
サンプルプロンプト3
潜在的な従業員、現在の患者、パートナーを対象に、クリニックの強みを強調する30秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは本物で魅力的であり、クリニックの環境とチームのプロフェッショナルな一面を提供し、アップビートなバックグラウンドミュージックを添えます。HeyGenの医療ビデオテンプレートの1つから始め、スタッフを表すAIアバターでカスタマイズして、制作プロセスを効率化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ドクタースポットライトビデオメーカーの使い方

医療の専門知識を強調し、患者を引き付け、診療を効果的に促進するプロフェッショナルな医療ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを始めるには、プロフェッショナルな医療ビデオテンプレートと事前にデザインされたシーンのキュレーションライブラリから選択します。
2
Step 2
コンテンツを生成
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれたスクリプトを魅力的な話し言葉のナレーションに簡単に変換し、時間と労力を節約します。
3
Step 3
AIアバターを統合
リアルなAIアバターをシームレスに統合してメッセージを強化し、プロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を提供します。
4
Step 4
調整とエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、どのプラットフォームでも完璧に見えるようにビデオを調整し、共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クリニックのプロモーションとマーケティングを推進

説得力のあるビジュアルで医療診療とサービスを宣伝するためのプロフェッショナルなビデオ広告を数分で生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして医師やクリニックのための医療ビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオ機能を含む高度なAIツールを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビジュアルに変換します。これにより、医師やクリニックは、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに、素晴らしい医療およびヘルスケアビデオを効率的に作成できます。

HeyGenはどのような種類のヘルスケアマーケティングビデオを生成できますか？

HeyGenは、クリニックのプロモーションや患者教育からソーシャルメディアビデオまで、さまざまなヘルスケアマーケティングのニーズに最適なAI医療ビデオジェネレーターです。ユーザーは、AIドクタースポットライトビデオテンプレートを含む幅広い医療ビデオテンプレートを利用して、効果的なコンテンツを作成できます。

HeyGenはヘルスケアビデオにおけるブランディングとプロフェッショナルなビジュアルのための機能を提供していますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込んで一貫性を確保できます。メディアライブラリサポートとボイスオーバー生成を活用して、プロフェッショナルなビジュアルを備えた高品質なビデオを制作し、効果的にあなたの診療を促進します。

HeyGenのAI医療ビデオジェネレーターはどのようにしてドクタースポットライトビデオを強化しますか？

HeyGenのAI医療ビデオジェネレーターは、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、説得力のあるドクタースポットライトビデオを作成します。ユーザーは、さまざまなAIアバターやテンプレートから選択して、専門知識を強調し、患者とつながるプロフェッショナルなビデオを作成でき、HeyGenは効果的なドクタースポットライトビデオメーカーとなります。