初心者のウェブマスターや小規模ビジネスオーナー向けに、ドメインまたはサブドメインにカスタムAレコードを追加する手順を説明する1分間の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはシンプルでわかりやすく、簡単な画面キャプチャとアニメーションハイライトを使用し、明瞭で落ち着いた声のナレーションを添えてください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、静的IPアドレスの設定を効率的にガイドします。

