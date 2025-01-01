DIYチュートリアルビデオメーカー: 魅力的なハウツービデオを作成

スマートテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなステップバイステップのビデオチュートリアルを迅速に作成し、共有します。

HeyGenのAIアバターを使用して、新しいメールマーケティングキャンペーンを設定する方法を示す1分間のAIチュートリアルビデオを作成してください。技術的なタスクのための明確で簡潔なハウツービデオを必要とする小規模ビジネスオーナーを対象としています。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、各ステップを説明するフレンドリーなAIアバターと、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した落ち着いた権威ある声のナレーションが付いており、すべての指示が簡単に理解できるようにします。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに、プロジェクト管理ソフトウェアの基本機能を詳述した2分間の指導ビデオを制作してください。このビデオは新しい従業員に向けて、視覚的にダイナミックなプレゼンテーションを提供し、明確な画面録画とアニメーションオーバーレイを含みます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してアクセシビリティを向上させ、重要なポイントを強調し、詳細なスクリプトを包括的なテキストからビデオへのスクリプト制作に変換し、複雑な指示を理解しやすく記憶しやすくします。
サンプルプロンプト2
技術愛好家向けに、カスタムミニPCを組み立てるためのエネルギッシュな45秒のDIYチュートリアルビデオをデザインしてください。クイックヒントと重要なステップに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはテンポが速く、ダイナミックなカットとクローズアップが特徴で、アップビートでモチベーションを高めるサウンドトラックが補完します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな外観を実現し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を統合して、コンポーネントと最終結果を紹介し、コンパクトでありながら情報豊富なガイドを提供します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイター向けに、HeyGenビデオをさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに効率的に再利用する方法を示すモダンな1分間のチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで直接的かつフレンドリーで、クイックヒントとベストプラクティスを強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化する方法を強調し、クリエイターがオリジナルのテキストからビデオへのスクリプト制作を多用途で共有可能なクリップに変換する方法を理解できるようにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

DIYチュートリアルビデオメーカーの仕組み

直感的なツール、AI機能、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的でプロフェッショナルなハウツーおよび指導ビデオを簡単に作成し、視聴者を導きます。

1
Step 1
スクリプトを作成
チュートリアルコンテンツの概要を作成します。HeyGenのAI機能を利用してスクリプトを生成または洗練し、ハウツービデオのための明確で簡潔なメッセージを確保します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
プロフェッショナルなテンプレートからビデオコンテンツを構成します。AIアバターを選んでプレゼンテーションを行い、ユニークで魅力的なビジュアル要素を提供します。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
内蔵ライブラリから関連するメディアを使用してビデオを強化します。自動生成された字幕を含めて、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
すべての要素を確認して指導ビデオを完成させます。希望のアスペクト比と解像度でエクスポートし、プラットフォーム全体で貴重なコンテンツを共有します。

使用例

魅力的なソーシャルメディアビデオを生成

DIYチュートリアルから短いクリップを迅速に作成し、ソーシャルメディアでのリーチを最大化します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトをリアルなAIアバターと自然なボイスオーバーを備えた魅力的なチュートリアルビデオに変換します。これにより、指導コンテンツのビデオ制作プロセスが大幅に簡素化され、効率的にAIチュートリアルビデオを作成できます。

HeyGenはハウツービデオを強化するためにどのような編集ツールを提供していますか？

HeyGenは、ハウツービデオを強化するための強力なビデオ編集ツールを提供しており、自動字幕生成、ボイスオーバー作成、さまざまなトランジションの統合オプションがあります。また、テンプレートやブランディングコントロールを利用して、ビデオの外観やメッセージを効果的にカスタマイズできます。

HeyGenで指導ビデオの外観をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは指導ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供しており、多様なテンプレートやAIアバターの個別化が可能です。また、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整することができ、コンテンツがブランドに合致するようにします。

HeyGenを使用して高品質のハウツービデオをどれくらい早く制作できますか？

HeyGenは、スクリプトから直接テキストからビデオを作成することで、高品質のハウツービデオの制作を大幅に加速します。AIスクリプトジェネレーターとカスタマイズ可能なテンプレートに支えられ、広範な技術的専門知識を必要とせずにプロフェッショナルなチュートリアルビデオコンテンツを効率的に生成できます。