HeyGenのAIアバターを使用して、新しいメールマーケティングキャンペーンを設定する方法を示す1分間のAIチュートリアルビデオを作成してください。技術的なタスクのための明確で簡潔なハウツービデオを必要とする小規模ビジネスオーナーを対象としています。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、各ステップを説明するフレンドリーなAIアバターと、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した落ち着いた権威ある声のナレーションが付いており、すべての指示が簡単に理解できるようにします。

ビデオを生成