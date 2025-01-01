DIYプロジェクトビデオメーカー：簡単で魅力的なビデオ

AIを活用したツールと豊富なテンプレート＆シーンを活用して、プロフェッショナルなDIYビデオを簡単に作成しましょう。

忙しいクラフト愛好家を刺激するのに最適な、簡単なDIYホームデコレーションプロジェクトを紹介する45秒の活気あるソーシャルメディアビデオを作成することを想像してください。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、アップビートなバックグラウンドトラックを使用し、HeyGenによって生成された親しみやすく明瞭なナレーションが各簡単なステップを視聴者に案内し、共有するのに魅力的なコンテンツにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
初心者のホビイストを対象に、明確なステップバイステップの指示を提供する小さなカスタム木製棚の構築を詳細に説明する60秒の説明ビデオを開発します。ビジュアルアプローチは清潔で明るく、各段階を落ち着いた教育的なトーンで強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して正確で同期された説明を確保し、プロフェッショナルなビデオを制作します。
サンプルプロンプト2
デザインに敏感な個人を対象に、簡単なDIYペイントプロジェクトを通じて部屋の変身を示す30秒のインスパイアリングなビデオを制作します。ビジュアル的には、スムーズなトランジションとエレガントなインストゥルメンタルサウンドトラックを備えたダイナミックなビフォーアフターショットを特徴とし、HeyGenの親しみやすいAIアバターを使用してプロジェクトを簡単に紹介します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なDIYプロジェクトビデオメーカーが作業スペースを最適化するための5つの必須ヒントを紹介する50秒の役立つビデオを作成します。実用的で親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、明確なデモンストレーションを示し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してアドバイスを効果的に構成し、心地よいバックグラウンドスコアを使用します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

DIYプロジェクトビデオメーカーの使い方

DIYプロジェクトのための魅力的でプロフェッショナルなビデオを簡単に作成し、あなたの創造性を披露する共有可能なコンテンツに変えましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
豊富なプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」から選び、HeyGenの「テンプレート＆シーン」を活用して、DIYプロジェクトビデオの基礎を瞬時に整え、最初から洗練された外観を確保します。
2
Step 2
コンテンツをアップロードする
自分の映像や画像をアップロードするか、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」によって提供される豊富な「ストックメディアライブラリ」から選んで、DIYプロジェクトの物語を豊かにします。
3
Step 3
ナレーションとAI要素を作成する
HeyGenの「ナレーション生成」を使用して魅力的な「ナレーション」を作成し、DIYのステップを明確に説明し、視聴者が簡単にフォローできるようにします。
4
Step 4
プロジェクトをエクスポートする
HeyGenの「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」機能を使用して完成した「プロフェッショナルビデオ」をエクスポートし、あらゆるプラットフォームで共有できるようにし、DIYの成功を披露します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

包括的なDIYコースを作成

.

DIYの専門知識を活かした詳細なビデオコースを開発し、メーカーのグローバルコミュニティを拡大し教育します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオ作成ツールを使用して、プロフェッショナルなビデオを簡単に制作できるようにします。AIアバターと豊富なストックメディアライブラリを活用して、複雑な編集なしでビジョンを実現します。

HeyGenは魅力的なアニメーションビデオの作成を手助けできますか？

もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなアニメーションビデオを作成するための優れたビデオメーカーです。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIを活用したツールを利用して、魅力的なコンテンツを簡単に開発できます。

HeyGenはDIYプロジェクトにとって使いやすいビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは使いやすいインターフェースとドラッグ＆ドロップ編集を提供し、DIYプロジェクトビデオメーカーとして理想的です。テンプレートを簡単にカスタマイズし、ナレーションを追加して、高品質のコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenを使用してテキストからビデオを作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、シームレスなテキストからビデオの作成を可能にします。これをAIアバターと自動ナレーションと組み合わせて、さまざまなプロフェッショナルなビデオを効率的に生成します。