簡単な部門概要ビデオジェネレーター

リアルなAIアバターを使用して、より良い社内コミュニケーションのための魅力的な部門概要ビデオを作成します。

190/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい製品機能を潜在顧客に向けて紹介するための30秒のダイナミックな説明ビデオをソーシャルメディアコンテンツとして開発してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで視覚的に印象的であり、アップビートなオーディオトラックを伴います。この「ソーシャルメディアコンテンツ」作品は、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して創造性を刺激し、インパクトのあるナレーションを生成します。
サンプルプロンプト2
四半期の成果を強調するために、シニアマネジメントや潜在的な投資家向けの洗練された60秒の部門概要ビデオをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは権威的で情報に富み、明確で明瞭なナレーションが必要です。この「部門概要ビデオジェネレーター」制作には、アクセシビリティとプロフェッショナルな魅力を高めるために正確な字幕/キャプションを含めてください。
サンプルプロンプト3
新しいトレーニングイニシアチブを受ける従業員を対象とした50秒のeラーニングモジュールの紹介を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは歓迎的でシンプルであり、学習者をコース教材に優しく導きます。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を活用して、教育コンテンツを効率的に変換し、スムーズな学習体験を提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

部門概要ビデオジェネレーターの使い方

HeyGenのAI駆動ツールを活用して、社内コミュニケーション、オンボーディング、プレゼンテーションのためのプロフェッショナルで魅力的な部門概要ビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
ビデオの基礎を作成
ライブラリから適切な説明ビデオテンプレートを選択して、部門概要の構造を迅速に整えます。直感的なプラットフォームが簡単に基礎を築くのを助けます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択して、部門を代表したり、重要な情報を提示したりします。これらのアバターは、ビデオにプロフェッショナルで魅力的な人間の要素を加えます。
3
Step 3
ブランディングとアセットを適用
カスタムブランディングコントロールを適用して、会社のアイデンティティを統合します。ロゴ、カラー、フォントを含め、メディアライブラリを利用するか、独自のビジュアルアセットをアップロードして概要を豊かにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
プロフェッショナルな概要ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。社内コミュニケーション、プレゼンテーション、またはオンボーディングの目的で簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な社内説明ビデオを制作

.

社内コミュニケーションやプレゼンテーションのために、ダイナミックで魅力的な説明ビデオやクリップを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な説明ビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは、直感的なAIビデオジェネレーターと豊富なテンプレートライブラリを使用して、プロフェッショナルな説明ビデオを簡単に生成することを可能にします。多様なAIアバターとシームレスなテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを洗練されたビデオに変換します。

HeyGenのAIビデオプラットフォームでどのようなコンテンツを作成できますか？

HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアコンテンツ、プレゼンテーション、社内コミュニケーションのニーズに対応し、部門概要ビデオやマーケティング資料の作成を可能にします。私たちのプラットフォームには、一貫したメッセージングのための包括的なメディアライブラリとブランディングコントロールが含まれています。

HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenは、メッセージを効果的に伝えるためのリアルなAIアバターを幅広く提供しており、ビデオ作成ツールを強化します。テキストスクリプトを魅力的なナレーションに簡単に変換し、リップシンクを完備しています。

HeyGenは、ブランド化された一貫性のある部門概要ビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、オンボーディングからeラーニングモジュールまで、すべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を確保します。カスタムロゴ、ブランドカラー、プロフェッショナルな字幕オプションなどの機能を備え、常にあなたのユニークなアイデンティティを反映します。