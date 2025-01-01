強力な多様性トレーニングビデオでインクルージョンを促進
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、無意識の偏見に対処する魅力的なインクルージョントレーニングビデオでチームを強化します。
チームリーダー向けに「インクルーシブリーダーシップ」を効果的な「コミュニケーションスキル」を通じて促進する45秒のマイクロラーニングモジュールを開発します。ビデオはダイナミックで魅力的なビジュアル美学とアップビートなバックグラウンドミュージックを備え、視聴者が重要な概念を迅速に把握できるようにします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能は、トレーニングコンテンツを迅速に魅力的なビジュアルに変換するのに理想的です。
全社員向けに「職場における神経多様性」の価値を強調し、「尊重される職場」を促進する30秒の簡潔なビデオをデザインします。ビジュアルアプローチは鮮やかでイラスト的であり、励ましの声でナレーションされます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用することで、多様なトレーニング資料にわたって一貫したナレーションを確保します。
HRプロフェッショナル向けに「偏見に立ち向かう」ための戦略に焦点を当てた90秒の指導ビデオを作成します。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルな外観と詳細なインフォグラフィックを採用し、フォーマルで情報豊かなトーンを持ちます。HeyGenによって提供される字幕/キャプションのシームレスな統合が、すべての視聴者に対するアクセシビリティと理解を向上させます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして多様性トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、魅力的なAI多様性トレーニングビデオを迅速に制作する力を組織に与えます。これにより、効果的な社員トレーニングのための重要な多様性、公平性、インクルージョン（DEI）コンテンツの開発が効率化されます。
自社のブランドに合わせてインクルージョントレーニングビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを直接インクルージョントレーニングビデオに組み込むことができます。これにより、すべての社員トレーニング資料に一貫したプロフェッショナルな外観が確保され、インクルーシブな職場環境が促進されます。
HeyGenは多様性とインクルージョンのマイクロラーニングに最適な理由は何ですか？
HeyGenの効率的なビデオ作成プロセスは、ボイスオーバー生成と字幕サポートを含み、簡潔なマイクロラーニングモジュールの制作に最適です。これにより、無意識の偏見や心理的安全性のような複雑なトピックを、継続的な学習のために簡単に消化できる形式で効果的に提供できます。
HeyGenはコミュニケーションスキルとインクルーシブリーダーシップの開発をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、コミュニケーションスキルの向上とインクルーシブリーダーシップの促進に焦点を当てた高品質なトレーニングビデオの簡単な作成を支援します。これらのAI駆動のビデオは、重要な多様性トレーニングをアクセスしやすく魅力的にし、より尊重されるインクルーシブな職場環境に貢献します。