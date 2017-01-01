多様性トレーニングビデオメーカー: 魅力的なDEIコースを迅速に作成
スクリプトをプロフェッショナルなカスタム多様性トレーニングビデオに変換し、包括的なチームのための魅力的なeラーニングソリューションを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のマネージャーやチームリーダーを対象に、より包括的な職場を育むための実践的なステップを示す90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルデザインは明るくポジティブにし、実際のシナリオと重要なポイントを示すオンスクリーンテキストを使用し、インスピレーションを与えるプロフェッショナルなナレーションでサポートします。HeyGenの字幕/キャプション機能を有効にして、カスタムの多様性トレーニングビデオのアクセシビリティと理解を最大化してください。
全社員向けに、組織内の多様性の価値を強調する45秒の活気ある祝賀ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ち、様々なストックイメージのクイックカットと陽気でアップビートな音楽スコアを組み合わせます。HeyGenのすぐに使えるビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、プロフェッショナルな多様性トレーニングビデオメーカーの感触を持つ魅力的なビデオを迅速に制作してください。
HRおよびL&Dチーム向けに、DEIコンテンツ内の複雑な倫理的考慮事項を探る75秒の考えさせられるビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでインタビュー形式にし、様々な視点を表すために異なるAIアバターを使用し、穏やかで情報豊富なナレーターが議論を導きます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、L&DおよびHRチームへのシームレスな配信のためにビデオを最適化してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタム多様性トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、L&DおよびHRチームがカスタム多様性トレーニングビデオを迅速に制作できるようにします。AIアバターの豊富なライブラリとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、無意識の偏見に対処し、包括的な職場を育むための魅力的なビデオを作成できます。
DEIコンテンツに利用できるAIアバターのオプションは何ですか？
HeyGenは、DEIコンテンツのために様々な人口統計を表現するカスタマイズ可能な多様なAIアバターを提供しています。ブランドコントロールと組み合わせることで、eラーニングソリューションが包括的であり、組織のアイデンティティを反映することを保証します。
HeyGenは魅力的な多様性トレーニングビデオを迅速に制作できますか？
はい、HeyGenは効率的な多様性トレーニングビデオメーカーとして設計されており、広範な制作時間をかけずに迅速にコンテンツを作成できます。事前に構築されたビデオテンプレートとナレーション生成機能を活用して、視聴者に響く高品質で魅力的なビデオを開発してください。
HeyGenは多様性トレーニング資料のアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、すべてのビデオに自動的に字幕/キャプションを生成することで、多様性トレーニングコンテンツのアクセシビリティを確保します。この重要な機能は、LMS/LXPソリューションへの簡単な統合と組み合わせて、すべての学習者に包括的なeラーニングソリューションを提供します。