多様性トレーニングビデオジェネレーター：影響力のあるDEIコンテンツを作成

L&DおよびHRチームのeラーニングソリューションを革新。リアルなAIアバターを使用して、説得力のある無意識のバイアストレーニングビデオを作成。

L&DおよびHRチーム向けに、DEIコンテンツをトレーニングプログラムに統合する利点を説明する60秒の紹介ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで情報豊富なものとし、鮮明なグラフィックと温かく明瞭なナレーションを特徴とします。この多様性トレーニングビデオジェネレーターのために、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、正確なメッセージングと簡単なコンテンツの反復を確保してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
さまざまな部門の従業員向けに、無意識のバイアストレーニングビデオを親しみやすいシナリオベースの形式で特に扱う45秒のマイクロラーニングモジュールを設計してください。現代的で共感的なビジュアルスタイルを採用し、異なる視点を表現する多様なAIアバターを使用し、穏やかで安心感のある声のナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターを活用して、これらのシナリオを魅力的なオンスクリーンの個性で生き生きと表現してください。
サンプルプロンプト2
140以上の言語を話す聴衆に対するアクセシビリティの重要性を強調する、グローバルなeラーニングソリューションのための活気ある30秒の発表ビデオを制作してください。ビデオはダイナミックで包括的なビジュアル美学を持ち、アニメーションテキストと魅力的なビジュアルを組み合わせ、音声が明瞭で簡潔であることを保証します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、即時の理解を提供し、より広い国際的な聴衆にリーチしてください。
サンプルプロンプト3
企業コミュニケーションのための説得力のある60秒の内部コミュニケーション作品を開発し、包括的な職場慣行に関するAI駆動のトレーニングビデオを宣伝します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されて直接的であり、魅力的な色と励ましのオーディオトーンを使用し、興味を引き、参加を促進するように設計されています。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、内部の利害関係者に共鳴する高品質のビデオを迅速に組み立ててください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

多様性トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

カスタマイズ可能なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、影響力のあるAI駆動の多様性と包括性トレーニングビデオを簡単に作成。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
スクリプトを作成または貼り付けて開始します。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を利用して、テキストを自然な音声に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターの中から選択して、コンテンツを強化します。これらのバーチャルプレゼンターがスクリプトを生き生きと表現し、トレーニングにプロフェッショナルなタッチを加えます。
3
Step 3
アクセシビリティ機能を追加
自動的にキャプションと字幕を生成することで、すべての人にアクセス可能な多様性トレーニングビデオを確保し、明確な理解と広範なリーチを促進します。
4
Step 4
トレーニングビデオを生成
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズを使用して、AI駆動のトレーニングビデオを希望のフォーマットでエクスポートし、eラーニングソリューションで即時に展開できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歴史的背景でDEIコンセプトを説明

AI駆動のビデオストーリーテリングを利用して、複雑なDEIコンセプトと歴史的不正を鮮やかに説明し、より深い理解を促進。

background image

よくある質問

HeyGenはL&DおよびHRチームの多様性と包括性トレーニングをどのように強化できますか？

HeyGenは、L&DおよびHRチームが魅力的なDEIコンテンツと多様性トレーニングビデオを効率的に作成するのを支援します。私たちのAIビデオジェネレーターは、高品質で影響力のあるeラーニングソリューションを簡単に制作できるようにします。

HeyGenが企業コミュニケーションのための先進的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、企業コミュニケーションを効率化します。ユーザーは、書かれたコンテンツを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換し、時間とリソースを大幅に節約できます。

HeyGenはグローバルトレーニングイニシアチブのために複数の言語をサポートしていますか？

はい、HeyGenは140以上の言語をサポートしており、AI駆動のトレーニングビデオのグローバルなリーチを可能にします。これには自動キャプションと字幕が含まれ、コンテンツが世界中でアクセス可能で影響力のあるものとなることを保証します。

HeyGenのプラットフォームを使用して多様性トレーニングビデオを迅速に作成できますか？

もちろんです。HeyGenは効率的な多様性トレーニングビデオジェネレーターとして設計されており、さまざまなビデオテンプレートとプロンプトネイティブなビデオ作成ツールを提供します。これにより、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。