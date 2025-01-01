多様性トレーニングジェネレーター: 職場文化を変革する
HRプロフェッショナルがリアルなAIアバターを使用して、包括的な職場のための影響力のあるシナリオベースの学習を構築できるようにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全レベルの従業員を対象にした60秒の指導動画をデザインし、シナリオベースの学習を通じて無意識のバイアスを特定し軽減することに焦点を当てます。この動画は、リアルな多様性のある設定とキャラクターを特徴とし、共感的で教育的なナレーションを補完します。HeyGenのリアルなAIアバターを活用して、さまざまな職場でのやり取りを描写し、学習体験をより親しみやすく、影響力のあるものにします。
ビジネスリーダーやL&Dマネージャー向けの30秒の簡潔な説明動画を制作し、AIを活用したトレーニング動画が包括的な職場を育むためのコスト効率の良い利点を強調します。ビジュアルアプローチはモダンでエネルギッシュにし、クイックカットとアニメーション化された統計を使用し、明確で権威あるナレーションを組み合わせます。すべての重要なメッセージが最大限のアクセシビリティと理解を得るために正確な字幕/キャプションで強化されていることを確認します。
トレーニング開発者やコンテンツクリエイターを対象にした50秒のデモンストレーション動画を作成し、包括的な多様性と包括性のトレーニングモジュールを迅速に生成する方法を示します。この動画は、ステップバイステップのチュートリアルスタイルで、画面録画と明確でサポート的なナレーションを必要とします。HeyGenの事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、自動化されたコンテンツ生成のスピードと簡単さを強調し、ユーザーが魅力的なレッスンを迅速にカスタマイズして展開できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私たちの多様性と包括性のトレーニングプログラムを強化できますか？
HeyGenはAI多様性トレーニングジェネレーターとして機能し、HRプロフェッショナルが魅力的で情報豊富なAIを活用したトレーニング動画を作成できるようにします。HeyGenの自動コンテンツ生成機能を活用して、多様性と包括性のトレーニングが包括的な職場を効果的に育むことを保証します。
HeyGenは影響力のある多様性トレーニング動画を作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはリアルなAIアバターやテキストから動画への機能などの強力な機能を提供しており、魅力的で情報豊富なトレーニングコンテンツの開発に最適です。これらのツールをカスタマイズ可能なテンプレートやシーンと共に活用して、シナリオベースの学習をサポートする高品質なAIを活用したトレーニング動画を制作します。
HeyGenはHRプロフェッショナルが多様性と包括性のコンテンツを開発するのをどのように支援しますか？
HeyGenはHRプロフェッショナルに自動コンテンツ生成の効率的なプラットフォームを提供し、多様性と包括性のトレーニングに直接影響を与えます。HeyGenを使用すると、スクリプトを迅速に魅力的で情報豊富なAIを活用したトレーニング動画に変換し、eラーニングソリューションを最適化できます。
HeyGenは無意識のバイアスのような特定のトピックのトレーニングを支援できますか？
もちろんです。HeyGenのAI動画ジェネレーターは、無意識のバイアスのようなトピックに焦点を当てたトレーニングコンテンツを開発するのに最適です。HeyGenの柔軟なテンプレートとシーンを活用して、真に包括的な職場の創造をサポートする魅力的で情報豊富なトレーニングを作成します。