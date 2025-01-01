多様性プログラムビデオメーカー: 効果的なDEIビデオを作成

多様性とインクルージョンのトレーニングコンテンツを魅力的なビデオに変換し、スクリプトからテキスト-to-ビデオで簡単に命を吹き込みます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
職場のインクルージョンの深い影響を示す60秒の説得力のあるビデオをデザインしてください。既存のスタッフとリーダーシップを対象に、プロフェッショナルで共感的なトーンを用い、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細なストーリーを力強いメッセージに変換し、多様で実際のビジュアル例を用いて効果的な多様性とインクルージョンのビデオを作成してください。
サンプルプロンプト2
最近の多様性イニシアチブの成功した結果を紹介する30秒のインスパイアリングな証言スタイルのビデオを想像してください。内部コミュニケーション、ステークホルダー、潜在的な採用者を対象に、HeyGenの利用可能なテンプレートとシーンを活用して、明るく前向きなビジュアル美学を実現し、簡潔で影響力のあるステートメントでポジティブな変化をオンラインビデオメーカーを通じて完璧に強調してください。
サンプルプロンプト3
管理職と内部チーム向けに、堅牢な多様性プログラムが企業内でどのようにイノベーションを促進するかを詳述する50秒の説明ビデオを制作してください。このAIビデオメーカーの制作は、ダイナミックで教育的なビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルなナレーションを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、視聴者全員にとって明確でアクセスしやすい多様性トレーニングビデオを実現してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

多様性プログラムビデオ作成の仕組み

AIを活用してスクリプトから魅力的なビジュアルへと変換し、視聴者を引き込む多様性とインクルージョンのビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
多様性プログラムビデオの基盤となるスクリプトを作成または貼り付けてください。テキスト-to-ビデオ機能を活用してメッセージに命を吹き込みます。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを表現するために多様なAIアバターから選択してください。トレーニングコンテンツのトーンと目的に合わせて外見や声をカスタマイズします。
3
Step 3
強化とキャプションを追加
背景音楽、画像、その他のビジュアル要素でビデオを強化します。正確なキャプションと字幕を簡単に生成し、メッセージがすべての人にアクセス可能であることを確保します。
4
Step 4
コンテンツをエクスポートして共有
多様性とインクルージョンのビデオが完成したら、希望のフォーマットとアスペクト比でエクスポートします。プラットフォーム全体で魅力的なコンテンツを共有し、その影響を最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なD&Iコンセプトを簡素化

複雑な多様性とインクルージョンのトピックを、明確で理解しやすいAI生成ビデオに簡単に分解し、すべての人にとって学習をよりアクセスしやすく効果的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な多様性トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストをAI駆動のビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターを使用して、魅力的で包括的な教育資料の作成を簡素化します。これにより、HeyGenは効果的なオンラインビデオメーカーとなります。

HeyGenが効果的な多様性プログラムビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、シンプルなビデオスクリプトから高品質のビデオを迅速に生成できるため、効果的な多様性プログラムビデオメーカーとして際立っています。多言語のナレーションを含むこの機能により、多様性とインクルージョンのビデオが広範なアウトリーチに対してアクセス可能で効率的になります。

HeyGenは私のブランドに合わせて多様性とインクルージョンのビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを任意のビデオテンプレートに組み込むことができます。これにより、多様性とインクルージョンのビデオが組織のアイデンティティと一貫性を保ち、視聴者に響く魅力的なコンテンツを提供します。

HeyGenは多様性とインクルージョンのトレーニングのアクセシビリティをどのように確保しますか？

HeyGenは、すべてのAI駆動のビデオコンテンツに自動的にキャプションと字幕を生成することで、多様性とインクルージョンのトレーニングのアクセシビリティを向上させます。さらに、多言語のナレーションにより、メッセージがより広く多様な視聴者に効果的に届くようにします。