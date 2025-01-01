多様性意識ビデオジェネレーター：影響力のあるDEIを作成
あらゆるシナリオに対応したカスタマイズ可能なテンプレートとシーンで、強力なDEIトレーニングを簡単に構築。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
国際的な任務に備える従業員向けに、ダイナミックで文化豊かなビジュアルとアップビートな背景音楽、明瞭なナレーションを備えた30秒の文化意識ビデオを想像してください。この短編映画は、HeyGenのAIアバターを使用して、尊重ある異文化間の交流を描写し、グローバルチームのための重要なコミュニケーションのニュアンスを強調する文化意識ビデオメーカーとして作成されるべきです。
マネージャーやチームリーダーを対象に、採用における無意識の偏見を理解することを目的とした、説得力のある60秒の多様性意識ビデオを開発してください。視覚スタイルは、考えさせられるイラストアニメーションで、落ち着いた情報提供のナレーションと、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じて提供される重要なポイントを補完し、効果的なDEIトレーニングのための重要なポイントを強調します。
すべての従業員向けに、包括的な職場内での多様な視点とチームワークの強さを祝う45秒の内部コミュニケーションビデオを制作してください。この感動的な作品は、多様なストック映像を使用した協力的なシーンと、HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して簡単に組み立てられるインスピレーションを与えるナレーションを特徴とし、魅力的な多様性と包括性のビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして多様性意識ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオクリエーターとして機能し、ユーザーが影響力のある多様性意識ビデオを簡単に生成できるようにします。スクリプトからのテキストビデオとリアルなAIアバターの範囲を活用することで、広範なビデオ制作経験がなくても、効果的なコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenは効果的な多様性と包括性のトレーニングビデオの作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な多様性と包括性のビデオやDEIトレーニング資料を開発するための理想的なプラットフォームです。多言語サポートや多様なAIアバターを含む強力な機能により、トレーニングと教育のための魅力的でアクセスしやすいコンテンツを作成し、包括的な職場を促進します。
HeyGenは文化意識ビデオコンテンツのカスタマイズオプションをどのように提供しますか？
HeyGenは、文化意識ビデオがブランドに合致するように広範なカスタマイズを提供します。柔軟なテンプレートとシーンを活用し、ロゴや色を使ったカスタムブランディングを適用し、多様なAIアバターから選択して、オーディエンスに響くユニークで影響力のあるメッセージを作成します。
HeyGenのAIアバターはどのようにして包括的な職場トレーニングを強化しますか？
HeyGenの多様なAIアバターは、包括的な職場トレーニングに人間味を加え、コンテンツをより親しみやすく魅力的にします。自然なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションと組み合わせることで、これらのアバターはトレーニングビデオをアクセスしやすくし、多様性と包括性のメッセージを効果的に伝えます。