地区更新概要ビデオメーカー: 簡略化
すぐに使えるテンプレートとシーンでプロフェッショナルな地区更新を簡単にデザインし、ビデオ作成をシンプルかつ迅速にします。
学生や教職員向けに、60秒の魅力的なビデオをデザインします。新しい取り組みを紹介するために、ダイナミックなトランジションとアニメーションビデオを特徴とする現代的なビジュアルスタイルを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的なストーリーテリングを強化します。
取締役会メンバーや利害関係者向けに、30秒のビジネスビデオを制作します。主要な成果を強調し、プロフェッショナルで簡潔なビジュアルアプローチを確保し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、権威ある声と明確な字幕/キャプションを生成し、最大のインパクトを与えます。
新しい学校スタッフやボランティア向けに、90秒の歓迎イントロダクションビデオを開発します。オンボーディングプロセスを説明し、サポート的でステップバイステップのビジュアルスタイルを示し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、プラットフォーム全体でのアクセス性を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的で使いやすいインターフェースを提供し、多様なテンプレートとAIを活用したツールを利用して、あらゆるクリエイティブな取り組みのために高品質なコンテンツを簡単に制作できるようにします。
HeyGenは魅力的なアニメーション解説ビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはダイナミックなアニメーションビデオと解説ビデオの生成に優れています。AIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、自然な音声のナレーションを提供します。
HeyGenはビジネスビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをすべてのビジネスビデオに組み込むことができます。さらにカスタマイズするための包括的なメディアライブラリとストックサポートにアクセスできます。
HeyGenはスクリプトをどのようにAIビデオに変換しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ技術を活用して、スクリプトを直接洗練されたビデオに変換します。テキストからビデオへの変換を自動的に処理し、音声生成を統合し、アクセシビリティのために字幕も追加します。