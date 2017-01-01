効果的な販売代理店トレーニングビデオを瞬時に作成

AIアバターとHeyGenの直感的なテキストからビデオへのツールを活用して、シームレスなコンテンツ作成を実現。魅力的で理解しやすいトレーニングビデオでチームを強化しましょう。

新しい販売代理店向けに、当社の主力製品の基本を詳述した1分間の情報ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなものにし、フレンドリーなAIアバターが重要な情報を提示し、明確でわかりやすいナレーション生成を補完し、包括的な販売代理店トレーニングビデオを探しているすべての新しいチームメンバーにとって理解しやすいものにしてください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な営業チームメンバーを対象にした90秒の製品教育ビデオをデザインし、最新のソフトウェアアップデートの高度な機能に焦点を当ててください。このビデオは、魅力的でダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストハイライトを目立たせ、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、技術文書を迅速に消化しやすい形式に変換し、このAIトレーニングビデオジェネレーターを使用してすべてのニュアンスを正確にカバーしてください。
サンプルプロンプト2
サプライチェーンパートナー向けに、2分間の包括的なサプライヤートレーニングビデオを制作し、新しいコンプライアンスプロトコルを概説してください。ビデオの美学は情報的で洗練されたものであり、HeyGenのライブラリからのさまざまなテンプレートとシーンを利用して複雑な情報を明確に提示し、安心感のある音声トーンが各ステップをパートナーに案内し、定期的な更新のための自動コンテンツ作成を促進します。
サンプルプロンプト3
新しい内部スタッフ向けに、45秒の簡潔なオンボーディングビデオを開発し、会社の基本的なツールとリソースのクイックツアーを提供してください。このビデオはフレンドリーで招待的なものであり、歓迎のAIアバターと高揚感のあるバックグラウンドミュージックを特徴とし、さまざまな内部プラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用する柔軟性を持ち、AI駆動のスクリプティングの力を体現し、すべての新入社員にシームレスで効率的な紹介を保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

販売代理店トレーニングビデオジェネレーターの使い方

AI駆動ツールを使用して、魅力的で情報豊富な販売代理店トレーニングビデオを簡単に作成しましょう。プロセスをシームレスかつ効果的にするために、以下のステップに従ってください。

1
Step 1
スクリプトを作成
包括的なトレーニングスクリプトを作成することから始めましょう。AI駆動のスクリプティングツールを使用して、トレーニングの目的に合った魅力的なコンテンツを作成し、販売代理店にとって明確で関連性のあるものにします。
2
Step 2
AIアバターを選択
ビデオのスポークスパーソンとして機能するAIアバターを選択してください。リアルなアバターを使用することで、トレーニングビデオはプロフェッショナルなトーンを維持しながら、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ナレーションと字幕を追加
ナレーション生成機能を利用して、スクリプトに自然な音声を追加します。AI生成の字幕を含めることで、アクセシビリティと理解を向上させ、話された内容と完全に一致させます。
4
Step 4
簡単にエクスポートして共有
トレーニングビデオが完成したら、HDビデオ解像度でエクスポートして鮮明な品質を確保します。複数のプラットフォームでコンテンツを簡単に配信し、すべての販売代理店に効果的にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

販売代理店の営業コンテンツを鼓舞する

.

強力でモチベーションを高めるビデオを生成し、販売代理店ネットワーク内での熱意を高め、営業パフォーマンスを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはトレーニング目的のAI駆動ビデオ生成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはテキストからビデオへの技術、AIアバター、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、効率的でスケーラブルな販売代理店トレーニングビデオの作成を簡素化します。

HeyGenはトレーニングビデオのAIナレーション生成を支援できますか？

はい、HeyGenは高度なナレーション生成を提供し、AI駆動のナレーションをトレーニングビデオにシームレスに統合し、エンゲージメントと情報保持を向上させます。

HeyGenはAI生成ビデオのブランディングにどのような機能を提供しますか？

HeyGenはロゴ、色、アスペクト比の調整などのブランディングコントロールを提供し、企業がすべてのAI生成トレーニングコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持できるようにします。

HeyGenはマルチプラットフォーム配信のための自動コンテンツ作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenのAI駆動アプローチは自動コンテンツ作成を効率化し、トレーニングビデオの効率的なマルチプラットフォーム配信のための簡単なエクスポートとリサイズ機能を提供します。