効果的な販売代理店トレーニングビデオを瞬時に作成
AIアバターとHeyGenの直感的なテキストからビデオへのツールを活用して、シームレスなコンテンツ作成を実現。魅力的で理解しやすいトレーニングビデオでチームを強化しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な営業チームメンバーを対象にした90秒の製品教育ビデオをデザインし、最新のソフトウェアアップデートの高度な機能に焦点を当ててください。このビデオは、魅力的でダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストハイライトを目立たせ、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、技術文書を迅速に消化しやすい形式に変換し、このAIトレーニングビデオジェネレーターを使用してすべてのニュアンスを正確にカバーしてください。
サプライチェーンパートナー向けに、2分間の包括的なサプライヤートレーニングビデオを制作し、新しいコンプライアンスプロトコルを概説してください。ビデオの美学は情報的で洗練されたものであり、HeyGenのライブラリからのさまざまなテンプレートとシーンを利用して複雑な情報を明確に提示し、安心感のある音声トーンが各ステップをパートナーに案内し、定期的な更新のための自動コンテンツ作成を促進します。
新しい内部スタッフ向けに、45秒の簡潔なオンボーディングビデオを開発し、会社の基本的なツールとリソースのクイックツアーを提供してください。このビデオはフレンドリーで招待的なものであり、歓迎のAIアバターと高揚感のあるバックグラウンドミュージックを特徴とし、さまざまな内部プラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用する柔軟性を持ち、AI駆動のスクリプティングの力を体現し、すべての新入社員にシームレスで効率的な紹介を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニング目的のAI駆動ビデオ生成をどのようにサポートしますか？
HeyGenはテキストからビデオへの技術、AIアバター、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、効率的でスケーラブルな販売代理店トレーニングビデオの作成を簡素化します。
HeyGenはトレーニングビデオのAIナレーション生成を支援できますか？
はい、HeyGenは高度なナレーション生成を提供し、AI駆動のナレーションをトレーニングビデオにシームレスに統合し、エンゲージメントと情報保持を向上させます。
HeyGenはAI生成ビデオのブランディングにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはロゴ、色、アスペクト比の調整などのブランディングコントロールを提供し、企業がすべてのAI生成トレーニングコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持できるようにします。
HeyGenはマルチプラットフォーム配信のための自動コンテンツ作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenのAI駆動アプローチは自動コンテンツ作成を効率化し、トレーニングビデオの効率的なマルチプラットフォーム配信のための簡単なエクスポートとリサイズ機能を提供します。