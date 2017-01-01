ディストリビュータートレーニングジェネレーター: AIを活用した学習ソリューション

ディストリビューター向けのトレーニング作成を効率化。HeyGenの強力なAIアバターを使用して、魅力的でスケーラブルなオンライントレーニングプログラムを迅速に生成します。

新しいディストリビューターを対象にした45秒のダイナミックなビデオを制作し、ディストリビューターのトレーニングジェネレーターがどのようにオンボーディングプロセスを簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、明るく励みになる音声トラックを使用してください。HeyGenのAIアバターを活用して、主要な製品機能を紹介し、トレーニングを即座に魅力的で記憶に残るものにし、成功のスタートを切りましょう。

サンプルプロンプト1
既存の営業チーム向けに設計された60秒の情報ビデオを開発し、製品アップデートのためのオンライントレーニングプログラム作成の効率性を強調します。ビジュアルの美学はクリーンでモダンであり、自信に満ちた明瞭なナレーションで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細な製品概要を迅速に洗練されたトレーニングコンテンツに変換します。
サンプルプロンプト2
トレーニングマネージャーを対象にした30秒のフレンドリーな指導ビデオを作成し、さまざまな会社のイニシアチブのためのトレーニング作成の容易さを示します。明るく親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、温かく励みになる音声トーンを使用してください。HeyGenのナレーション生成を最大限に活用して、既存のスライドにプロフェッショナルなナレーションを迅速に追加し、コンテンツの更新を簡単にします。
サンプルプロンプト3
グローバルな労働力向けに45秒の明確なビデオを設計し、従業員トレーニングジェネレーターの一貫した内部コミュニケーションの利点を強調します。ビジュアルプレゼンテーションはシンプルでアクセスしやすく、中立的で権威ある声で伴われます。HeyGenの字幕/キャプションを含めて、複雑な技術トレーニングをすべての人にアクセス可能にし、普遍的な理解を確保してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ディストリビュータートレーニングジェネレーターの仕組み

AIを活用したビデオ生成を使用して、ディストリビューター向けのプロフェッショナルでスケーラブルなトレーニングプログラムを簡単に作成し、一貫した製品知識と効果的なオンボーディングを確保します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
ディストリビュータートレーニングのコンテンツを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、書かれたテキストを魅力的なビデオレッスンに簡単に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、製品または技術トレーナーとして機能させ、オンライントレーニングプログラムにプロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用
カスタム要素でトレーニングを強化します。ブランディングコントロールを使用して会社のロゴとカラーを追加し、ライブラリからメディアを統合して製品トレーニングを強化します。
4
Step 4
プログラムをエクスポートして共有
高品質のトレーニングビデオを完成させます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォーム向けに完全なプログラムを準備し、スケーラブルなトレーニングをアクセス可能にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なマイクロラーニングコンテンツの生成

魅力的なマイクロラーニングビデオやクリップを迅速に制作し、ダイナミックで自己ペースのディストリビュータートレーニングプログラムを提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてオンライントレーニングプログラムを強化できますか？

HeyGenはAI従業員トレーニングジェネレーターの機能を活用してトレーニング作成を変革します。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、オンライントレーニングプログラムのための魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenはスケーラブルなディストリビュータートレーニングの生成に適していますか？

はい、HeyGenはスケーラブルなトレーニングを簡単にする理想的なディストリビュータートレーニングジェネレーターです。多様なオーディエンス向けに一貫したブランド化された従業員トレーニングジェネレーターコンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenでどのような種類のコースコンテンツを作成できますか？

HeyGenを使用すると、製品トレーニング、技術トレーニング、オンボーディングビデオなど、多様なコースコンテンツを制作できます。AIアバターとライブラリからのリッチメディアを活用して、包括的な学習体験を提供します。

HeyGenはトレーニングビデオのブランディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのトレーニング作成にロゴやブランドカラーを直接組み込むことができます。これにより、オンライントレーニングプログラムのすべてのビデオが会社のアイデンティティをプロフェッショナルに反映します。