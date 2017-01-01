新しいディストリビューターを対象にした45秒のダイナミックなビデオを制作し、ディストリビューターのトレーニングジェネレーターがどのようにオンボーディングプロセスを簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、明るく励みになる音声トラックを使用してください。HeyGenのAIアバターを活用して、主要な製品機能を紹介し、トレーニングを即座に魅力的で記憶に残るものにし、成功のスタートを切りましょう。

