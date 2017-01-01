ディストリビュータートレーニングジェネレーター: AIを活用した学習ソリューション
ディストリビューター向けのトレーニング作成を効率化。HeyGenの強力なAIアバターを使用して、魅力的でスケーラブルなオンライントレーニングプログラムを迅速に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の営業チーム向けに設計された60秒の情報ビデオを開発し、製品アップデートのためのオンライントレーニングプログラム作成の効率性を強調します。ビジュアルの美学はクリーンでモダンであり、自信に満ちた明瞭なナレーションで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細な製品概要を迅速に洗練されたトレーニングコンテンツに変換します。
トレーニングマネージャーを対象にした30秒のフレンドリーな指導ビデオを作成し、さまざまな会社のイニシアチブのためのトレーニング作成の容易さを示します。明るく親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、温かく励みになる音声トーンを使用してください。HeyGenのナレーション生成を最大限に活用して、既存のスライドにプロフェッショナルなナレーションを迅速に追加し、コンテンツの更新を簡単にします。
グローバルな労働力向けに45秒の明確なビデオを設計し、従業員トレーニングジェネレーターの一貫した内部コミュニケーションの利点を強調します。ビジュアルプレゼンテーションはシンプルでアクセスしやすく、中立的で権威ある声で伴われます。HeyGenの字幕/キャプションを含めて、複雑な技術トレーニングをすべての人にアクセス可能にし、普遍的な理解を確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてオンライントレーニングプログラムを強化できますか？
HeyGenはAI従業員トレーニングジェネレーターの機能を活用してトレーニング作成を変革します。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、オンライントレーニングプログラムのための魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenはスケーラブルなディストリビュータートレーニングの生成に適していますか？
はい、HeyGenはスケーラブルなトレーニングを簡単にする理想的なディストリビュータートレーニングジェネレーターです。多様なオーディエンス向けに一貫したブランド化された従業員トレーニングジェネレーターコンテンツを迅速に作成できます。
HeyGenでどのような種類のコースコンテンツを作成できますか？
HeyGenを使用すると、製品トレーニング、技術トレーニング、オンボーディングビデオなど、多様なコースコンテンツを制作できます。AIアバターとライブラリからのリッチメディアを活用して、包括的な学習体験を提供します。
HeyGenはトレーニングビデオのブランディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのトレーニング作成にロゴやブランドカラーを直接組み込むことができます。これにより、オンライントレーニングプログラムのすべてのビデオが会社のアイデンティティをプロフェッショナルに反映します。