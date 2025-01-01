小規模ビジネスオーナーや営業チーム向けに、プロフェッショナルな「ディストリビューターマーケティングビデオ」を簡単に作成できることを紹介する、ダイナミックな30秒のビデオを作成してください。このビデオは、素早いカット、明るくエネルギッシュなビジュアル、そして現代的でアップビートなサウンドトラックを特徴とするべきです。HeyGenの「AIアバター」を活用して、ビデオ作成のスピードと簡単さを強調しながら、主要な利点を素早くアニメーション化します。

