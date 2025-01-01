ディストリビューターマーケティングビデオメーカー：素早くビデオを作成

スクリプトからのテキスト-ビデオ変換機能を使用して、プロフェッショナルなマーケティングビデオを瞬時に変換し、最大のインパクトを与えます。

小規模ビジネスオーナーや営業チーム向けに、プロフェッショナルな「ディストリビューターマーケティングビデオ」を簡単に作成できることを紹介する、ダイナミックな30秒のビデオを作成してください。このビデオは、素早いカット、明るくエネルギッシュなビジュアル、そして現代的でアップビートなサウンドトラックを特徴とするべきです。HeyGenの「AIアバター」を活用して、ビデオ作成のスピードと簡単さを強調しながら、主要な利点を素早くアニメーション化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーやコンテンツクリエイターを対象とした45秒の説明ビデオは、ソーシャルメディア向けの魅力的な「マーケティングビデオ」を簡単に制作するプロセスを示すべきです。クリーンでモダンなビジュアルスタイルを採用し、多様なストック映像と明確でプロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」を使用します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ変換」機能が、書かれたコンテンツをさまざまなプラットフォームに最適な魅力的なビジュアルストーリーにシームレスに変換する様子を示します。
サンプルプロンプト2
ブランドマネージャーや企業のマーケティング部門を対象とした洗練された60秒の「プロモーションビデオ」を制作し、ブランドの一貫性とカスタマイズを強調します。ビジュアルスタイルは洗練されており、ブランドに合わせたもので、権威ある安心感のあるボイスオーバーが付随します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」および「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、ユーザーが独自のブランドメッセージングを維持しながらコンテンツをパーソナライズできる方法を示します。
サンプルプロンプト3
テクノロジーに精通したマーケターや忙しい起業家向けのスリークな30秒の説明ビデオを想像してください。「AIプロモビデオメーカー」の効率性に焦点を当てます。このビデオは、未来的なビジュアル美学を採用し、アニメーション化されたテキストオーバーレイと落ち着いた自信のある声を使用します。HeyGenの高度な「AIアバター」を活用して、ダイナミックなプレゼンターを作成し、広範な編集時間をかけずに効率的で高品質なビデオ制作を実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ディストリビューターマーケティングビデオメーカーの仕組み

AIを活用したツールを使用して、数分でディストリビューター向けのプロフェッショナルなマーケティングビデオを作成し、エンゲージメントとブランドの一貫性を促進します。

1
Step 1
テンプレートから作成
プロモーションコンテンツ用にデザインされたカスタマイズ可能なテンプレートのライブラリから選択して、ディストリビューターマーケティングビデオを開始します。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
マーケティングスクリプトを入力し、スクリプトからのテキスト-ビデオ変換機能がリアルなボイスオーバーとダイナミックなビジュアルを生成します。
3
Step 3
ブランディングでカスタマイズ
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、ブランドのロゴやカラーをビデオに追加し、一貫したメッセージングを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ディストリビューターマーケティングビデオを完成させ、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるようにエクスポートします。

使用例

顧客成功事例を強調

顧客の声を魅力的なAI駆動のビデオストーリーに変換し、信頼を築き、潜在的なディストリビューターに価値を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、高品質なマーケティングビデオの作成を効率化します。スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換でき、ビデオ制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenがAIプロモビデオ作成に理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキスト-ビデオ変換を含む高度なAI機能を提供し、強力なプロモーションビデオを生成します。この革新的なAIプロモビデオメーカーは、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。

HeyGenを使用して、異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにプロモーションビデオを簡単にカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、プロモーションビデオを簡単に調整できます。また、アスペクト比の変更やエクスポートオプションを利用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに完璧に適合させることができます。

HeyGenはビデオコンテンツのブランディングコントロールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、すべてのマーケティングビデオでブランドの一貫性を維持するための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、ブランドカラー、その他のビジュアル要素をビデオコンテンツに簡単に統合できます。