新入社員向けに、90秒のイントロダクションビデオを作成し、流通センター内の基本的な「倉庫業務」と安全プロトコルを詳述します。この「スタッフトレーニング」ビデオは、施設とそのプロセスの鮮明でクリーンなビジュアルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成されたプロフェッショナルで安心感のあるナレーションを伴い、新しい従業員全員に明確で一貫した指導トーンを確保します。

ビデオを生成