流通センタービデオメーカー：AIビデオ生成の簡素化

HeyGenの直感的なテンプレートとシーンで、倉庫業務とスタッフトレーニングのコンテンツ作成を効率化します。

新入社員向けに、90秒のイントロダクションビデオを作成し、流通センター内の基本的な「倉庫業務」と安全プロトコルを詳述します。この「スタッフトレーニング」ビデオは、施設とそのプロセスの鮮明でクリーンなビジュアルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成されたプロフェッショナルで安心感のあるナレーションを伴い、新しい従業員全員に明確で一貫した指導トーンを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

潜在的なクライアントを対象にした60秒のマーケティングビデオを作成し、当社の流通センターの卓越した「運用効率」と先進的な「物流自動化」を強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであり、自動化プロセスのクイックカットと洗練されたグラフィックスを特徴とし、アップビートなバックグラウンドトラックを伴い、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、主要な販売ポイントを迅速に魅力的なビジュアルに変換します。
既存の倉庫管理者とスタッフ向けに設計された2分間の「説明ビデオ」を想像し、日常の「倉庫業務」における新しい在庫管理システムの実装と利点を詳細に説明します。このビデオは、フレンドリーで非常に情報豊富なビジュアルアプローチを要求し、明確な画面録画とアニメーション化されたグラフィカルオーバーレイを組み込み、HeyGenのAIアバターを効果的に活用して、複雑な技術的詳細をアクセスしやすく魅力的なプレゼンテーションスタイルで提供します。
B2Bクライアントを対象にした「ソーシャルメディアコンテンツ」30秒のパンチの効いた作品を生成し、当社の「流通センタービデオメーカー」ソリューションの迅速な処理能力を紹介します。ビジュアルの美学はシャープでテンポが速く、非常にプロフェッショナルであり、大胆なテキストアニメーションとインパクトのあるビジュアルを組み込み、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適にフォーマットされ、リーチを最大化します。
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

流通センタービデオメーカーの使い方

AIを使用して流通センターや倉庫のプロフェッショナルなビデオを簡単に作成します。スタッフトレーニング、マーケティング、運用効率を直感的なツールで効率化します。

スクリプトを作成
スクリプトを作成
テキストまたはスクリプトを入力して、テキストからビデオへの機能を使用して倉庫ビデオの魅力的なナラティブを即座に生成します。
ビジュアルを選択
ビジュアルを選択
多様なAIアバターから選択するか、事前にデザインされたビデオテンプレートを利用して、流通センターの運用を視覚的に表現します。
メディアで強化
メディアで強化
豊富なメディアライブラリから関連する写真、ビデオクリップ、バックグラウンドミュージックをシーンに追加してコンテンツを充実させます。
エクスポートと共有
エクスポートと共有
自動字幕を生成し、アスペクト比をカスタマイズし、さまざまなプラットフォームやトレーニングモジュールに対応した形式で完成したビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロセス文書化とオンボーディングの効率化

複雑な物流ワークフローを説明する明確で簡潔なビデオを作成し、オンボーディングを強化し、全体的な運用の明確さを向上させます。

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、倉庫トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストスクリプトをリアルなAIアバターと自動ボイスオーバーを使用して魅力的な倉庫ビデオに変換することで、影響力のあるスタッフトレーニングコンテンツの作成プロセスを効率化し、制作時間を大幅に短縮し、運用効率を向上させます。

HeyGenは流通センタービデオのカスタマイズにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenは広範なクリエイティブコントロールを提供し、ユーザーが豊富なメディアライブラリを使用して流通センタービデオをカスタマイズし、自分のアセットを追加し、ブランディングコントロールを活用し、字幕やアスペクト比などの要素を微調整してプロフェッショナルな仕上がりにすることができます。

HeyGenは運用効率のコミュニケーションを改善するためのマーケティングビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、運用効率の新しいプロトコルを効果的に伝えたり、倉庫業務を紹介したりするプロフェッショナルなマーケティングビデオや説明ビデオの迅速な作成を可能にし、さまざまなマーケティングチャネルやソーシャルメディアコンテンツに適しています。

HeyGenはグローバルな倉庫コミュニケーションのために複数の言語とエクスポートオプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenはAI生成のボイスオーバーと字幕を通じて多言語コンテンツの作成をサポートし、多様な労働力間での明確なコミュニケーションを確保します。完成したビデオは、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートできます。