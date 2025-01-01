遠隔学習動画メーカー：簡単にエンゲージメントと教育を
AIを活用したボイスオーバー生成で魅力的なオンラインコースとトレーニング動画を作成しましょう。
見込み学生とその親を対象にした60秒の「学校マーケティング動画」を開発し、「バーチャルキャンパスツアー」のダイナミックな環境を紹介します。この動画は、インスピレーションを与えるエネルギッシュなビジュアル美学を誇り、キャンパスのさまざまな側面を強調するために豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、心を高揚させる音楽スコアを伴います。
K-12学生向けに、複雑な科学トピックを簡単にまとめた30秒の「アニメーション動画」を制作してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、テキストは最小限に抑え、スクリプトからのテキストを使用して効率的に生成された親しみやすく明確なナレーションでサポートし、複雑なアイデアを理解しやすくします。
「遠隔学習プログラム」に関与する教育者向けに、リモートクラスルームのエンゲージメントのベストプラクティスを詳述した90秒の指導動画を設計してください。プレゼンテーションはプロフェッショナルでクリーンなもので、最大限の明確さを確保し、アクセシビリティのために目立つ字幕/キャプションを表示し、落ち着いた権威あるナレーションを特徴とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーが魅力的なアニメーション動画や説明動画を作成するのを支援しますか？
HeyGenは、AIアバターと強力なテキストから動画への機能を使用して、プロフェッショナルなアニメーション動画や魅力的な説明動画を簡単に制作できます。幅広いテンプレートと包括的なストックメディアライブラリを活用して、高品質なマルチメディアコンテンツを効率的に生成できます。
HeyGenはオンライン学習に最適なAI教育動画メーカーとしてどのような特徴がありますか？
HeyGenは、AI生成のボイスオーバーと自動字幕を備えたオンラインコースやトレーニング動画を作成するのに最適な強力なAI教育動画メーカーです。使いやすいプラットフォームは、学生と教師が高品質な学習コンテンツをシームレスに制作するのをサポートします。
HeyGenは私の組織のカスタムブランディングとコンテンツ作成を支援できますか？
はい、HeyGenはカスタムブランディングとスタイルをサポートしており、ロゴやブランドカラーを動画に組み込むことができます。カスタマイズ可能なコンテンツライブラリを活用して、組織のアイデンティティを反映したユニークなプロモ動画、学校マーケティング動画、その他のビデオニュースレターを作成できます。
HeyGenは効率的な動画作成と共同プロジェクトのためのツールを提供していますか？
HeyGenは、ドラッグ＆ドロップ機能、豊富なストックメディアライブラリ、統合されたコラボレーションツールを備えた直感的な動画作成プラットフォームを提供しています。また、画面とカメラの録画を利用して、コンテンツ制作のワークフローを効率化し、チームのためのマルチメディア作成を簡単にします。