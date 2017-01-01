遠隔学習ビデオジェネレーター: 魅力的なコースを作成

強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、AIビデオジェネレーターで高品質な教育ビデオを迅速に制作します。

忙しい教育者向けに、リモート学習の生徒のエンゲージメントを向上させるための45秒の遠隔学習ビデオを作成してください。明るく魅力的なビジュアルスタイルと、励ましのプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、どのように授業をダイナミックなコンテンツに変えるかを紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいソフトウェアを教える企業トレーナー向けに、60秒の指導ビデオを開発してください。クリーンでプロフェッショナルな美学と落ち着いた明瞭なナレーションを採用し、テンプレートとシーンを活用し、視聴者の理解を最大限にするために明確な字幕を統合します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象とした30秒のプロモーションビデオを想像してください。彼らのユニークな製品をダイナミックでモダンなビジュアルスタイルと熱意あるフレンドリーなナレーションで強調します。テキストからビデオへのジェネレーターとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的なマーケティングコンテンツを迅速に制作します。
サンプルプロンプト3
オンラインコースクリエイターとコンテンツマーケター向けに、50秒の魅力的なビデオを制作してください。親しみやすいスタイルと会話型のAIアバターを採用し、AIアバターを使用してパーソナライズされたメッセージを届ける効果を示します。さまざまなプラットフォームに対応するアスペクト比の調整とエクスポートが可能です。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

遠隔学習ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して教育コンテンツを魅力的な遠隔学習ビデオに変換し、視聴者を引き付け、理解を深めます。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育用スクリプトを作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームは、強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、授業を簡単に実現します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、画面上の教育者として起用します。プロフェッショナルで魅力的な遠隔学習コンテンツを提供します。
3
Step 3
音声とビジュアルを追加
自然な音声生成でビデオを強化します。ライブラリからメディアを取り入れるか、自分のメディアをアップロードして、重要な概念を動的に説明します。
4
Step 4
生成して共有
自動字幕を追加して指導ビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートします。高品質な遠隔学習コンテンツが共有可能になりました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育トピックを明確化

複雑な主題を簡単に理解できるビデオコンテンツに変換し、複雑な教育資料をアクセスしやすく魅力的にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして創造的な教育ビデオ制作を向上させますか？

HeyGenは「AIビデオジェネレーター」技術を活用することで、教育者が非常に効率的な「教育ビデオメーカー」になることを支援します。「AIアバター」とさまざまな「カスタムビデオテンプレート」を使用して、テキストを魅力的なビデオに迅速に変換し、創造的なプロセスを簡素化します。

HeyGenが強力な遠隔学習ビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは高品質な指導コンテンツを作成するための強力な「遠隔学習ビデオジェネレーター」として機能します。高度な「AI音声ジェネレーター」と自動「字幕」により、すべての学習者にとってアクセスしやすく明確なコンテンツを提供し、理想的な「指導ビデオメーカー」となります。

HeyGenは私のビデオにAIビジュアルとトーキングヘッドを生成できますか？

もちろんです！HeyGenはリアルな「AIアバター」や「トーキングヘッド」を含む「AIビジュアル」を簡単に生成し、スクリプトからビデオに統合できます。これらはしばしば「4k品質」の出力をサポートし、プロフェッショナルな外観を提供します。

HeyGenはテキストからビデオへの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは「テキストからビデオへのジェネレーター」プロセス全体を簡素化します。単に「スクリプトを書く」だけで、HeyGenの強力な「AIビデオエディター」がそれをプロフェッショナルな「説明ビデオ」に変換します。この効率的なワークフローにより、コンテンツに集中しながら、HeyGenが制作を担当します。