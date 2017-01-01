遠隔学習ビデオジェネレーター: 魅力的なコースを作成
強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、AIビデオジェネレーターで高品質な教育ビデオを迅速に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアを教える企業トレーナー向けに、60秒の指導ビデオを開発してください。クリーンでプロフェッショナルな美学と落ち着いた明瞭なナレーションを採用し、テンプレートとシーンを活用し、視聴者の理解を最大限にするために明確な字幕を統合します。
小規模ビジネスオーナーを対象とした30秒のプロモーションビデオを想像してください。彼らのユニークな製品をダイナミックでモダンなビジュアルスタイルと熱意あるフレンドリーなナレーションで強調します。テキストからビデオへのジェネレーターとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的なマーケティングコンテンツを迅速に制作します。
オンラインコースクリエイターとコンテンツマーケター向けに、50秒の魅力的なビデオを制作してください。親しみやすいスタイルと会話型のAIアバターを採用し、AIアバターを使用してパーソナライズされたメッセージを届ける効果を示します。さまざまなプラットフォームに対応するアスペクト比の調整とエクスポートが可能です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして創造的な教育ビデオ制作を向上させますか？
HeyGenは「AIビデオジェネレーター」技術を活用することで、教育者が非常に効率的な「教育ビデオメーカー」になることを支援します。「AIアバター」とさまざまな「カスタムビデオテンプレート」を使用して、テキストを魅力的なビデオに迅速に変換し、創造的なプロセスを簡素化します。
HeyGenが強力な遠隔学習ビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは高品質な指導コンテンツを作成するための強力な「遠隔学習ビデオジェネレーター」として機能します。高度な「AI音声ジェネレーター」と自動「字幕」により、すべての学習者にとってアクセスしやすく明確なコンテンツを提供し、理想的な「指導ビデオメーカー」となります。
HeyGenは私のビデオにAIビジュアルとトーキングヘッドを生成できますか？
もちろんです！HeyGenはリアルな「AIアバター」や「トーキングヘッド」を含む「AIビジュアル」を簡単に生成し、スクリプトからビデオに統合できます。これらはしばしば「4k品質」の出力をサポートし、プロフェッショナルな外観を提供します。
HeyGenはテキストからビデオへの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは「テキストからビデオへのジェネレーター」プロセス全体を簡素化します。単に「スクリプトを書く」だけで、HeyGenの強力な「AIビデオエディター」がそれをプロフェッショナルな「説明ビデオ」に変換します。この効率的なワークフローにより、コンテンツに集中しながら、HeyGenが制作を担当します。