ディスプレイ広告動画メーカー: AIで魅力的な広告を作成
HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナルな動画広告でエンゲージメントとROASを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
革新を求めるクリエイティブエージェンシーやデジタルマーケティングの専門家向けに、この45秒のスリークで魅力的なデモンストレーションで広告の未来を探求してください。HeyGenのAI動画広告メーカーが、どのようにしてパーソナライズされたキャンペーンを作成する力を与えるかをご覧ください。動画にはAIアバターが簡潔なメッセージを伝える様子が含まれており、『AIアバター』と『ナレーション生成』の力を強調し、洗練されたコンセプトを実現し、革新的なビジュアルスタイルを維持します。
グローバルなeコマースマーケティングチームや国際的な企業は、この情報豊富な60秒の動画で広告作成プロセスを効率化できます。HeyGenがオンライン動画広告メーカーとしてどのように機能し、広告活動のローカライズを簡素化するかを学びましょう。洗練されたビジュアルスタイルと多様な製品ビジュアル、明確な『字幕/キャプション』を組み合わせ、『スクリプトからのテキスト動画』が複数の市場で一貫したメッセージを保証し、プロフェッショナルでアクセスしやすい体験を提供します。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターは、この活気に満ちた15秒のプロンプトを気に入るでしょう。効果的な動画広告を迅速に作成する方法を学びましょう。この楽しく本格的な短編動画は、エネルギッシュなナレーションを特徴としており、HeyGenの強力な動画広告メーカーが『メディアライブラリ/ストックサポート』と『アスペクト比のリサイズとエクスポート』を使用して、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けに迅速にコンテンツを作成し、メッセージが常に完璧にフィットし、注目を集める方法を示しています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのように動画広告作成を簡素化しますか？
HeyGenは、あなたを「AI動画広告メーカー」に変え、「スクリプト」を魅力的な「動画広告」に変換する高度なテキストから動画への機能を提供します。これにより、「広告作成プロセス」が効率化され、高品質な「広告動画」を迅速に制作できます。
HeyGenを使って動画広告をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供し、「ブランドカラー、フォント、ロゴ」を使用して「動画広告」をカスタマイズできます。さまざまな「動画広告テンプレート」から選択して、マーケティング戦略に完全に一致する「ブランド動画」を作成できます。
HeyGenが提供する動画広告のための高度な機能は何ですか？
HeyGenは最先端の「AIアバター」技術とリアルな「ナレーション」を提供し、「オンライン動画広告メーカー」体験を向上させます。これらの「AI駆動ツール」は、さまざまな「ソーシャルプラットフォーム」に対応した魅力的な「説明動画」や「製品フィルム」を作成するのに役立ちます。
HeyGenはマルチプラットフォーム広告作成のためにどのようなツールを提供しますか？
HeyGenの直感的な「オンライン動画エディター」は、「ドラッグ＆ドロップエディター」を備えており、さまざまな「ソーシャルプラットフォーム」に合わせた「カスタム動画広告」の作成を簡素化します。「Instagram広告」などのプラットフォームに最適化された「複数の動画広告フォーマット」を簡単に生成できます。