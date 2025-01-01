小規模ビジネスのオーナーや忙しいマーケティングマネージャーが、魅力的なディスプレイ広告動画をどれほど簡単に作成できるかを発見してください。この30秒の動画では、HeyGenの直感的なインターフェースが、効率的なディスプレイ広告動画メーカーによって、コンセプトを高いコンバージョン率の広告に変える方法を紹介します。ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルと、アップビートでプロフェッショナルなナレーションを使用し、『テンプレートとシーン』を活用して迅速にキャンペーンを開始する方法を実演し、質の高い動画広告が豊富なリソースを必要としないことを証明します。

