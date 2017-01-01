小規模ビジネスオーナーがどれほど簡単にキャンペーンを開始できるかを紹介する15秒のディスプレイ広告動画を作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、クイックカットと鮮やかなブランドカラーを使用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを設定します。これは、広告作成プロセスを効率化したいマーケティングマネージャーや起業家を対象にしており、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」がどれほどすぐに効果的に始められるかを強調します。

ビデオを生成