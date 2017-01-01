ディスプレイ広告動画ジェネレーターでコンバージョンを向上
スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能で、広告コピーを瞬時に魅力的な動画広告に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
クリエイティブチームやデジタルマーケターを対象にした30秒の情報動画を作成し、「AI Ad Maker」がどのようにパーソナライズされたキャンペーンを実現するかを示します。ビジュアルの美学は洗練されてプロフェッショナルで、視聴者と直接対話するフレンドリーな「AIアバター」をフィーチャーし、明確な「ボイスオーバー生成」で強化されています。この動画はカスタマイズオプションを強調し、多様なオーディエンスにメッセージを適応させる方法を革新的で魅力的なトーンで示します。
パフォーマンスマーケターやソーシャルメディアマネージャーを対象にした20秒の説得力のある「ビデオ広告」を制作し、強力な「コール・トゥ・アクション」に焦点を当てます。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで直接的であり、主要メッセージには太字のタイポグラフィを使用し、鮮明な製品ショットとダイナミックなトランジションを活用します。この動画は、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を利用して、さまざまな「ソーシャルプラットフォーム」にコンテンツを準備する簡単さを示します。
「UGCコンテンツ」を活用したいブランドマネージャーやコンテンツクリエーターを対象にした25秒の本格的なプロモーション動画を生成します。ビジュアルとオーディオスタイルは鮮やかでストーリーテリングを重視し、ユーザー生成クリップとHeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの高品質な「ストック写真とグラフィック」をシームレスにブレンドします。このナラティブは、多様なビジュアルアセットを使用してどのように魅力的なストーリーを語ることができるかを示し、「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」を通じてシンプルなスクリプトをダイナミックなビジュアルナラティブに変換する力を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして動画広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI Ad MakerはAIを活用して、魅力的な動画広告の制作を効率化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富な広告テンプレートにより、複雑な編集スキルがなくても迅速に魅力的な動画広告を生成できます。
HeyGenでブランド要素を使って動画広告をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenでは動画広告を包括的にカスタマイズできます。ブランドカラー、ロゴ、特定のビジュアルアセットを簡単に組み込むことができ、ストック写真やグラフィックと共に、広告動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはディスプレイ広告動画にAIアバターを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターテクノロジーを活用して、ディスプレイ広告動画を生き生きとさせます。これらのAI駆動キャラクターは、メッセージを魅力的に伝え、AI動画を際立たせ、効果的に視聴者の注意を引きます。
ソーシャルプラットフォーム向けの動画広告テンプレートはどのようなものがありますか？
HeyGenはさまざまなソーシャルプラットフォーム向けに設計された幅広い広告テンプレートを提供しており、多様な動画バリエーションを作成できます。これらのテンプレートはInstagram、Facebook、TikTokなどのプラットフォームに最適化されており、異なるチャネルで動画広告が効果的に機能することを保証します。