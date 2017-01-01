小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、売上を伸ばすためのエキサイティングな割引を発表するための30秒のビデオを作成してください。この割引プロモーションビデオメーカー広告は、明るくエネルギッシュなビジュアルと現代的なアップビートのサウンドトラックを特徴とし、オファーを明確に強調します。HeyGenの「テンプレート & シーン」を利用して、素早く洗練された外観を実現しましょう。

ビデオを生成