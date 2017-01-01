割引プロモビデオメーカー: 少ない費用でバイラルビデオを作成
豊富なテンプレート & シーンのライブラリを活用して、数分で魅力的なプロモーションビデオを作成し、効果的にマーケティングキャンペーンを強化します。
デジタルマーケターやコンテンツクリエイターを対象にした、魅力的な季節プロモーションを開始するための45秒のプロモビデオメーカーを作成してください。ビデオは暖かく招待的なビジュアルスタイルで、親しみやすいバックグラウンドミュージックを使用し、特別なオファーを明確で自然な声で伝えます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、高品質なナレーションを作成しましょう。
モバイルファーストのソーシャルメディアユーザーの注目を集めるための15秒のプロモーションビデオをデザインしてください。この高速ビデオは、大胆なテキストオーバーレイと最小限の高エネルギーバックグラウンドミュージックを必要とし、メッセージが瞬時に理解できるようにします。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して、無音視聴プラットフォームでの最大のアクセシビリティとインパクトを実現しましょう。
ブランドマネージャーや広告代理店が独占オファーを提示するための、洗練された60秒の製品ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されプロフェッショナルで、シネマティックなBロールとAIアバターによる権威ある自信に満ちたトーンを取り入れます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、人間味のあるメッセージを届けましょう。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリを使用して、魅力的なプロモーションビデオを制作する力を提供します。直感的なAIプロモビデオメーカーにより、マーケティングキャンペーン向けの高品質なコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenが直感的なAI搭載のビデオエディターである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なAI搭載のビデオエディターであり、ドラッグ＆ドロップエディターのような高度なツールを活用してビデオ作成を簡素化します。オンラインエディター内でプロフェッショナルな製品ビデオやプロモーションビデオコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenはビデオにAIボイスオーバーと自動字幕を提供できますか？
はい、HeyGenは複数の言語で高度なAIボイスオーバーを提供し、プロモーションビデオを簡単にナレーションできます。また、自動字幕を提供して、ソーシャルメディアコンテンツのアクセシビリティを向上させ、より広いオーディエンスにリーチします。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのテンプレートを提供していますか？
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたプロフェッショナルなテンプレートを幅広く提供し、効果的なマーケティングキャンペーンを迅速に開始するのに役立ちます。音楽やエフェクトを使用して、コンテンツ作成をすぐに始めましょう。