割引プロモビデオメーカー: 少ない費用でバイラルビデオを作成

豊富なテンプレート & シーンのライブラリを活用して、数分で魅力的なプロモーションビデオを作成し、効果的にマーケティングキャンペーンを強化します。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、売上を伸ばすためのエキサイティングな割引を発表するための30秒のビデオを作成してください。この割引プロモーションビデオメーカー広告は、明るくエネルギッシュなビジュアルと現代的なアップビートのサウンドトラックを特徴とし、オファーを明確に強調します。HeyGenの「テンプレート & シーン」を利用して、素早く洗練された外観を実現しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターやコンテンツクリエイターを対象にした、魅力的な季節プロモーションを開始するための45秒のプロモビデオメーカーを作成してください。ビデオは暖かく招待的なビジュアルスタイルで、親しみやすいバックグラウンドミュージックを使用し、特別なオファーを明確で自然な声で伝えます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、高品質なナレーションを作成しましょう。
サンプルプロンプト2
モバイルファーストのソーシャルメディアユーザーの注目を集めるための15秒のプロモーションビデオをデザインしてください。この高速ビデオは、大胆なテキストオーバーレイと最小限の高エネルギーバックグラウンドミュージックを必要とし、メッセージが瞬時に理解できるようにします。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して、無音視聴プラットフォームでの最大のアクセシビリティとインパクトを実現しましょう。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーや広告代理店が独占オファーを提示するための、洗練された60秒の製品ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されプロフェッショナルで、シネマティックなBロールとAIアバターによる権威ある自信に満ちたトーンを取り入れます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、人間味のあるメッセージを届けましょう。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

割引プロモビデオメーカーの使い方

独占割引をフィーチャーした魅力的なプロモーションビデオを迅速に作成し、すべてのマーケティングキャンペーンでのエンゲージメントを促進します。

1
Step 1
テンプレートを選択
事前にデザインされたテンプレートから選ぶか、新しいプロジェクトをゼロから始めて、プロモーションビデオの作成を開始します。
2
Step 2
割引詳細を追加
直感的なコントロールを使用して、独自の割引、製品ビデオ、ブランド要素でビデオをカスタマイズします。
3
Step 3
AIの強化を統合
AIボイスオーバーを使用して特別オファーを明確に伝え、自動字幕や魅力的な音楽とエフェクトを追加してプロフェッショナルな仕上がりにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやマーケティングキャンペーンに適したアスペクト比で最終的な割引プロモビデオをレンダリングし、直接共有してオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品の価値と信頼を示す

信頼を築き、割引オファーの価値提案を強調するための魅力的な製品ビデオや顧客の声を開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリを使用して、魅力的なプロモーションビデオを制作する力を提供します。直感的なAIプロモビデオメーカーにより、マーケティングキャンペーン向けの高品質なコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenが直感的なAI搭載のビデオエディターである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なAI搭載のビデオエディターであり、ドラッグ＆ドロップエディターのような高度なツールを活用してビデオ作成を簡素化します。オンラインエディター内でプロフェッショナルな製品ビデオやプロモーションビデオコンテンツを効率的に作成できます。

HeyGenはビデオにAIボイスオーバーと自動字幕を提供できますか？

はい、HeyGenは複数の言語で高度なAIボイスオーバーを提供し、プロモーションビデオを簡単にナレーションできます。また、自動字幕を提供して、ソーシャルメディアコンテンツのアクセシビリティを向上させ、より広いオーディエンスにリーチします。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのテンプレートを提供していますか？

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたプロフェッショナルなテンプレートを幅広く提供し、効果的なマーケティングキャンペーンを迅速に開始するのに役立ちます。音楽やエフェクトを使用して、コンテンツ作成をすぐに始めましょう。