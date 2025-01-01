魅力的な割引広告のためのプロモーションビデオメーカー
ソーシャルメディアに最適なスクリプトからのテキストビデオ機能で、アイデアを瞬時に影響力のある割引ビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
B2B SaaS製品の期間限定オファーをマーケティングの専門家に向けて紹介する、45秒の魅力的な広告ビデオを開発します。ビデオは洗練されたミニマリストのビジュアル美学を採用し、アニメーション化されたデータポイントとチャートを備え、明確で自信に満ちたAI生成のナレーションで進行します。AIアバターを通じて製品の価値提案を強調し、広告ビデオメーカーのプロセスを非常に魅力的で効率的にします。
フィットネスインフルエンサーが新しいワークアウトプログラムの割引をアクティブで健康志向のフォロワーに効果的に発表するにはどうすればよいでしょうか？モチベーショナルでダイナミックなビジュアルスタイルを取り入れた60秒の魅力的なソーシャルメディアビデオ広告を考えてみてください。高品質のストック写真とワークアウトのビデオを組み合わせ、インスピレーションを与えるエネルギッシュなナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すると、インフルエンサーはシンプルなスクリプトを魅力的なビデオ広告に変換し、シームレスな制作を保証します。
地元のレストランの平日ランチスペシャルを発表する15秒のカスタムビデオを想像してみてください。地元の食通やオフィスワーカーを引き付けるようにデザインされています。ビジュアルアプローチは温かく招待的で、美味しい料理のクローズアップを紹介し、親しみやすく招待的なナレーションを添えます。最大のリーチとアクセシビリティを確保するために、ビデオには明確に見える字幕/キャプションを含め、さまざまなプラットフォームで効果的なプロモーションビデオの配信を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私のマーケティングキャンペーンのために効果的なプロモーションビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、魅力的なプロモーションビデオやビデオ広告を簡単に作成する力を提供します。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとカスタムビデオオプションを備えたAI駆動のプラットフォームにより、マーケティングキャンペーンのための迅速なコンテンツ制作が可能です。
HeyGenを使ったカスタムビデオのための直感的なオンラインビデオメーカーの特徴は何ですか？
HeyGenはドラッグアンドドロップインターフェースを備えた直感的なオンラインエディターを提供し、カスタムビデオの制作を簡単にします。AIアバター、ナレーション、字幕、豊富なストック写真とビデオのライブラリで作品を強化できます。
HeyGenは私のビデオ広告にプロフェッショナルなナレーションと字幕を追加するのを手助けできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なナレーション生成と自動字幕を提供し、ビデオ広告をアクセスしやすく魅力的にします。この機能により、高品質なプロモーションビデオコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenはプロモーションビデオでブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenはロゴや色のカスタムブランディングコントロールを通じて、プロモーションビデオでの強力なブランドの一貫性を可能にします。また、ブランドのアイデンティティに視覚的に一致するために、豊富なストック写真とビデオのメディアライブラリを活用できます。