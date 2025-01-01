Discordのコミュニティマネージャー向けに、オンラインビデオエディターを使って動画を圧縮する方法を効率的に示す1分間のチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでステップバイステップの形式とし、明確な画面録画と役立つナレーションを特徴とします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の簡単さを強調し、Discordでの動画が品質を損なうことなく完璧にフィットするようにし、コンテンツの共有をシームレスかつ迅速にします。

