公共安全機関向けに、緊急事態に対応するための1分間の緊急ソーシャルメディア更新を作成してください。視覚スタイルは直接的で情報を伝えるもので、動的なテキストオーバーレイとシンプルなアニメーションを使用し、重要な指示を迅速に伝えることができるようにします。明確で権威あるナレーションをサポートに、地元住民に即時の指導を提供することを目的とし、HeyGenのAIアバターを活用して、信頼できる存在感で重要なメッセージを届け、混乱した状況でも一貫した危機コミュニケーションを確保します。

