途切れない電力供給のためのトップ災害準備発電機
どんな停電時にも信頼できるバックアップ電源を確保しましょう。静音運転と重要な安全機能を備えたポータブル、デュアル燃料、インバータ発電機を発見してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
この90秒の指導ビデオは、小規模ビジネスオーナーと緊急対応者を対象としており、電動スタートと優れた燃料効率を備えたポータブル発電機の実用性を示しています。ビジュアルスタイルはダイナミックで、実際の応用を強調し、プロフェッショナルなナレーションとHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能による迅速なコンテンツ生成をサポートしています。
インバータ発電機の複雑な仕組みとその途切れない電力供給の約束を、この詳細な2分間の説明で探求してください。技術愛好家と重要な機器のオペレーター向けに設計されたこのビデオは、詳細なアニメーションとクローズアップショットを使用し、知識豊富な技術的な声で、HeyGenを使用した字幕/キャプションで複雑な用語を明確にします。
COアラートシステムを含む重要な安全機能を優先する災害準備発電機の選び方に関する60秒のガイドで、効果的に緊急事態に備えましょう。地域の準備グループや家族を対象としたこのビデオは、指導的で力を与えるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンが構造化され、簡単にフォローできるプレゼンテーションを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーがスクリプトから直接高品質のビデオを生成できるようにすることで、コンテンツ制作を革新します。高度なAIアバターとシームレスなテキストからビデオへの機能を活用し、プロフェッショナルなビデオを誰でも利用可能にします。
HeyGenはビデオのブランディングコントロールをどのように提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや好みの色をビデオに簡単に組み込むことができます。これにより、生成されたすべてのコンテンツでブランドの一貫性を確保し、独自のアイデンティティを維持します。
HeyGenのビデオは異なるプラットフォームに適応できますか？
もちろんです。HeyGenはアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、ビデオがどのプラットフォームや画面にも最適化されることを保証します。さらに、HeyGenは自動的に字幕/キャプションを生成し、アクセシビリティとリーチを向上させます。
HeyGenはビデオプロジェクトのためのクリエイティブアセットを提供しますか？
はい、HeyGenは広範なメディアライブラリを含み、ストックサポートを提供し、ビデオプロジェクトを強化するための豊富なビジュアルとオーディオを提供します。この強力なリソースは、ナレーション生成とテンプレート＆シーン機能を補完し、包括的なコンテンツ作成を可能にします。