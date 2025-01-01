障害者サービスビデオメーカー：アクセシブルなコンテンツを作成
アクセシブルなビデオコンテンツで包括性を高めましょう。HeyGenの高度な字幕/キャプション機能で、あなたのメッセージをすべての人に届けます。
デジタルアクセシビリティを公共サービスの発表キャンペーンでどのように推進できるか？マーケティングチームや広報専門家を対象に、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が影響力のあるPSAの制作をどのように簡素化するかを示す、説得力のある2分間の動画を作成してください。この動画は、共感的で会話的なAIボイスを用いたダイナミックなシナリオベースのビジュアルスタイルを採用し、スクリプトを包括的な実践を促進する強力なメッセージに変える容易さを示します。
ウェブ開発者やデジタルコンテンツ戦略家向けに、ビデオトランスクリプトと適切なアクセシブルビデオコンテンツがスクリーンリーダーの互換性において重要な役割を果たすことを強調する45秒の指導動画が必要です。この動画は、スクリーンリーダーのインタラクションを示すインフォグラフィック要素を特徴とするモダンでイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、冷静で教育的なAIボイスでナレーションされ、HeyGenのボイスオーバー生成が明確な音声説明とその後のトランスクリプト作成にどれほど重要かを強調します。
HRプロフェッショナルやトレーナーを対象に、多様なAIアバターがどのように効果的に使用され、非常に包括的なトレーニングビデオを作成できるかを示す90秒の情報動画を想像してください。この動画は、さまざまなアバターがアクセシブルなコミュニケーションとインタラクティブな学習を示す明るく魅力的なビジュアルスタイルを特徴とし、フレンドリーでプロフェッショナルなAIボイスで補完され、HeyGenのAIアバターオプションを効果的に利用して表現とエンゲージメントを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアクセシブルなビデオコンテンツを作成するのを助けますか？
HeyGenは、正確なキャプションの追加とビデオトランスクリプトの生成を容易にすることで、包括的なアクセシブルビデオコンテンツの作成を支援します。これにより、あなたのコンテンツがWCAGガイドラインに準拠し、より広い視聴者に向けたADAコンプライアンスに貢献します。
HeyGenのAI機能はデジタルアクセシビリティを向上させることができますか？
はい、HeyGenの高度なAI機能はデジタルアクセシビリティを大幅に向上させます。多様なオーディエンスを表現するリアルなAIアバターを活用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とAIボイスジェネレーターを利用して、スクリーンリーダーを利用する人々を含む障害者が簡単に消費できるコンテンツを制作します。
HeyGenはどのようなキャプションとトランスクリプトオプションを提供していますか？
HeyGenは、あなたのビデオコンテンツを障害者にとってアクセシブルにするための強力な内蔵字幕/キャプション機能を提供しています。また、すべての視聴者のアクセシビリティと理解をさらに向上させるために、完全なビデオトランスクリプトの生成もサポートしています。
HeyGenはアクセシブルな公共サービスの発表やトレーニングビデオの開発に理想的ですか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的でアクセシブルな公共サービスの発表やトレーニングビデオを制作するための理想的な障害者サービスビデオメーカーです。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを含む直感的な機能により、すべてのオーディエンスに重要な情報を明確かつ包括的に伝えることができます。