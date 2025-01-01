障害者サービスビデオメーカー：アクセシブルなコンテンツを作成

アクセシブルなビデオコンテンツで包括性を高めましょう。HeyGenの高度な字幕/キャプション機能で、あなたのメッセージをすべての人に届けます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルアクセシビリティを公共サービスの発表キャンペーンでどのように推進できるか？マーケティングチームや広報専門家を対象に、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が影響力のあるPSAの制作をどのように簡素化するかを示す、説得力のある2分間の動画を作成してください。この動画は、共感的で会話的なAIボイスを用いたダイナミックなシナリオベースのビジュアルスタイルを採用し、スクリプトを包括的な実践を促進する強力なメッセージに変える容易さを示します。
サンプルプロンプト2
ウェブ開発者やデジタルコンテンツ戦略家向けに、ビデオトランスクリプトと適切なアクセシブルビデオコンテンツがスクリーンリーダーの互換性において重要な役割を果たすことを強調する45秒の指導動画が必要です。この動画は、スクリーンリーダーのインタラクションを示すインフォグラフィック要素を特徴とするモダンでイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、冷静で教育的なAIボイスでナレーションされ、HeyGenのボイスオーバー生成が明確な音声説明とその後のトランスクリプト作成にどれほど重要かを強調します。
サンプルプロンプト3
HRプロフェッショナルやトレーナーを対象に、多様なAIアバターがどのように効果的に使用され、非常に包括的なトレーニングビデオを作成できるかを示す90秒の情報動画を想像してください。この動画は、さまざまなアバターがアクセシブルなコミュニケーションとインタラクティブな学習を示す明るく魅力的なビジュアルスタイルを特徴とし、フレンドリーでプロフェッショナルなAIボイスで補完され、HeyGenのAIアバターオプションを効果的に利用して表現とエンゲージメントを促進します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

障害者サービスビデオメーカーの使い方

デジタルアクセシビリティを確保し、より広いオーディエンスに簡単にリーチするために、効率的に包括的で魅力的なビデオコンテンツを作成します。

1
Step 1
アクセシブルなビデオを作成
まず、スクリプトをHeyGenに貼り付けます。多様なAIアバターから選択してメッセージを表現し、アクセシブルなビデオコンテンツが最初から明確で魅力的であることを確認します。
2
Step 2
自然なボイスオーバーを生成
HeyGenの高度なボイスオーバー生成を利用して、ビデオのために明確で自然な音声を作成します。これは、聴覚コンテンツに依存する視聴者を含むすべての視聴者に情報を効果的に伝えるために重要です。
3
Step 3
包括的なキャプションを追加
正確な字幕とキャプションをビデオに追加してアクセシビリティを向上させます。これらの視覚的なテキスト要素は、聴覚障害者や難聴者の視聴者にとって不可欠であり、デジタルアクセシビリティのためのWCAGガイドラインに準拠しています。
4
Step 4
広範なリーチのためにエクスポート
さまざまなアスペクト比でアクセシブルなビデオコンテンツを最終化してエクスポートします。これにより、異なるプラットフォームで広範なオーディエンスにメッセージを届け、障害者に包括的な情報を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を明確にする

複雑なトピックや公共サービスの発表を明確でアクセシブルなビデオに簡素化し、すべての人の理解とデジタルアクセシビリティを大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアクセシブルなビデオコンテンツを作成するのを助けますか？

HeyGenは、正確なキャプションの追加とビデオトランスクリプトの生成を容易にすることで、包括的なアクセシブルビデオコンテンツの作成を支援します。これにより、あなたのコンテンツがWCAGガイドラインに準拠し、より広い視聴者に向けたADAコンプライアンスに貢献します。

HeyGenのAI機能はデジタルアクセシビリティを向上させることができますか？

はい、HeyGenの高度なAI機能はデジタルアクセシビリティを大幅に向上させます。多様なオーディエンスを表現するリアルなAIアバターを活用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とAIボイスジェネレーターを利用して、スクリーンリーダーを利用する人々を含む障害者が簡単に消費できるコンテンツを制作します。

HeyGenはどのようなキャプションとトランスクリプトオプションを提供していますか？

HeyGenは、あなたのビデオコンテンツを障害者にとってアクセシブルにするための強力な内蔵字幕/キャプション機能を提供しています。また、すべての視聴者のアクセシビリティと理解をさらに向上させるために、完全なビデオトランスクリプトの生成もサポートしています。

HeyGenはアクセシブルな公共サービスの発表やトレーニングビデオの開発に理想的ですか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的でアクセシブルな公共サービスの発表やトレーニングビデオを制作するための理想的な障害者サービスビデオメーカーです。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを含む直感的な機能により、すべてのオーディエンスに重要な情報を明確かつ包括的に伝えることができます。