ディレクターレポートビデオメーカー：プロフェッショナルなレポートを制作

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なビデオレポートに簡単に変換し、ステークホルダーを引き付けます。

企業の経営幹部やステークホルダー向けに、四半期の業績をスタイリッシュでプロフェッショナルなビジュアルスタイルで紹介する、60秒の魅力的なディレクターレポートビデオメーカーのプレゼンテーションを作成し、モダンなインフォグラフィックと落ち着いた権威あるナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターを使用してダイナミックな画面上の存在感を巧みに演出します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
時事に関心のある一般の人々向けに、テンポの速いカット、太字のテキストオーバーレイ、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックトラックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて明確で簡潔なナレーションを提供する、45秒の情報豊かなニュースレポートビデオをデザインします。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアのフォロワーやイベント参加者向けに、人気の音楽とカジュアルで熱意あるナレーションを使用し、HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てられた、30秒の魅力的なハイライトビデオメーカーを制作します。
サンプルプロンプト3
ジャーナリストやメディア専門家向けに、クリーンなモーショングラフィックスとアンビエントなバックグラウンドミュージックを特徴とし、明確で説得力のある声で、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してシームレスに実現された、洗練された90秒のアニメーションプレスリリースを開発します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ディレクターレポートビデオメーカーの使い方

ディレクターレポートを魅力的なビデオプレゼンテーションに簡単に変換し、重要な洞察をダイナミックに伝えます。

1
Step 1
レポートスクリプトを作成
AIスクリプトジェネレーターを使用してスクリプトを簡単に生成するか、既存のレポートコンテンツをエディターに直接貼り付けます。
2
Step 2
プレゼンターを選択
AIアバターを選択してレポートをプレゼンテーションし、ビデオにプロフェッショナルで魅力的なタッチを加えます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
AIを使用してスクリプトからリアルなボイスオーバーを生成し、レポートを明確で魅力的なナレーションで届けます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したディレクターレポートビデオをさまざまなアスペクト比でダウンロードし、どのプラットフォームやプレゼンテーションにも対応します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

包括的な会社概要を提供

.

複雑な情報を簡素化し、すべてのステークホルダーが理解しやすい包括的な会社概要を提供する詳細なビデオレポートを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビデオプレゼンテーションやレポートを創造的に向上させることができますか？

HeyGenは「ビデオレポート」や「ビデオプレゼンテーション」を「AIアバター」と高度な「テキストビデオ」技術を使用して魅力的な体験に変えます。プロフェッショナルなナラティブを迅速に生成し、メッセージをよりインパクトのある視覚的に魅力的なものにすることができます。

HeyGenは私のビデオコンテンツをカスタマイズするためにどのような創造的なオプションを提供していますか？

HeyGenは多様な「テンプレート」、「アニメーションとトランジション」、ロゴや色などのブランディングコントロールを使用して「デザインをカスタマイズ」するための広範な創造的オプションを提供します。直感的な「ドラッグアンドドロップエディター」により、どんな「ビデオメーカー」でも独自のビジョンを簡単に表現できます。

HeyGenはソーシャルメディアや他のプラットフォーム向けの魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenは「ソーシャルメディア」やさまざまなプラットフォームに適した高品質の「ビデオレポート」やマーケティングビジュアルを簡単に制作できます。「AIアバター」と豊富なメディアライブラリを活用して魅力的なコンテンツを作成し、簡単にリサイズして「ダウンロードと共有」できます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターはビデオ制作の創造的プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenの「AIビデオジェネレーター」は「AIスクリプトジェネレーター」コンテンツを洗練されたビデオに変換し、リアルな「AIアバター」とダイナミックなボイスオーバーを提供することで創造性を簡素化します。これにより制作時間が大幅に短縮され、「ビデオメーカー」として複雑な編集ではなく創造的なメッセージに集中できます。