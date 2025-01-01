ディレクターメッセージビデオメーカー: 強力なCEOメッセージを作成

スクリプトを魅力的なディレクターメッセージに変換し、AIビデオメーカーを利用してスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオで迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なB2Bクライアントをターゲットにした30秒の魅力的なマーケティングビデオを作成し、新しいソフトウェア機能を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でエネルギッシュ、かつ視覚的に鮮明であり、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、動的なグラフィックスと共に主要な利点を効率的に提示します。
サンプルプロンプト2
部門長向けの60秒の社内企業ビデオを制作し、新しい会社の取り組みを発表します。このビデオは親しみやすく、情報豊かで個人的なトーンを持ち、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して明確で一貫したメッセージを届け、控えめでサポート的なバックグラウンドミュージックを組み合わせます。
サンプルプロンプト3
求職者向けに会社の文化を強調する45秒のソーシャルメディアビデオを作成します。ビジュアルスタイルは本物で温かく、ダイナミックであり、実際のチームの相互作用を反映します。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、創造的で協力的な環境に共鳴する魅力的なビジュアルを迅速に組み立てます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ディレクターメッセージビデオメーカーの使い方

AIを活用してプロフェッショナルなディレクターメッセージや企業ビデオを簡単に作成し、テキストを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

Step 1
メッセージスクリプトを貼り付ける
まず、ディレクターメッセージや企業スクリプトをプラットフォームに直接貼り付けます。AIが自動的にテキストを分析し、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用してAIビデオ生成の準備をします。
Step 2
AIスポークスパーソンを選択する
ディレクターを代表する多様なAIアバターから選択します。また、ブランドのトーンに完全に一致するように、声のスタイルやアクセントをカスタマイズすることもできます。
Step 3
ビジュアルとブランディングで強化する
会社のロゴ、ブランドカラー、ストックライブラリからの関連メディアを統合し、ブランドアイデンティティに一致する洗練されたプロフェッショナルな企業ビデオ背景を作成します。
Step 4
ビデオを生成して共有する
アクセシビリティのために自動生成された字幕でビデオを仕上げます。魅力的なディレクターメッセージビデオを生成し、すべての希望するプラットフォームで即座に共有できるように簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアで会社の最新情報を迅速に共有する

短くてインパクトのあるAIビデオメッセージを迅速に作成し、ソーシャルプラットフォームでのタイムリーな更新でオーディエンスを情報でつなぎます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターの幅広い選択肢を提供することで、クリエイティブなビデオ制作を強化します。これにより、さまざまな目的に合わせた魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。直感的なAIビデオメーカーとして、あなたのアイデアを効率的に実現します。

HeyGenがビジネスにとって理想的なAI CEOメッセージビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは究極のビジネスビデオメーカーであり、リアルなAIスポークスパーソンを使用して、ディレクターメッセージビデオを含むプロフェッショナルな企業ビデオを作成することができます。その強力なブランディングコントロールにより、ビデオコンテンツが会社のイメージとメッセージに完全に一致します。

HeyGenはどのようにしてテキスト・トゥ・ビデオの作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを直接魅力的なビデオに変換する高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、ビデオ制作を革新します。シームレスなスクリプトからビデオへの機能と統合されたボイスオーバー生成により、驚くほど簡単に洗練されたコンテンツを制作できます。

HeyGenはさまざまな種類のマーケティングビデオやトレーニングビデオに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは高品質なマーケティングビデオやトレーニングビデオなどを制作するのに最適な多用途のオンラインビジネスビデオメーカーです。自動字幕、アスペクト比のリサイズ、包括的なメディアライブラリなどの機能を備え、業界全体の多様なコミュニケーションニーズに対応します。