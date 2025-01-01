ダイレクトレスポンスビデオ広告メーカー：コンバージョンを迅速に向上
AIビデオ広告メーカーを使用して、高コンバージョンのビデオ広告を作成し、スクリプトからの強力なテキスト-ビデオを活用して生産コストを削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
デジタルマーケターとエージェンシーをターゲットにした45秒のダイナミックな広告を開発し、HeyGenの「AIビデオ広告メーカー」が広告作成プロセスをどのように効率化するかを示します。トーンは現代的で権威あるもので、リアルな「AIアバター」が「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を備えた「オンラインビデオ広告メーカー」の利点を紹介し、一貫したブランドメッセージを保証します。
eコマースビジネス向けに、'生産コスト'を削減しながら高品質を維持したい企業向けの説得力のある60秒の「製品ビデオ」を作成します。ビデオは洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの高品質な映像を使用して製品を紹介し、最大限のアクセシビリティとインパクトを実現するために明確な「字幕/キャプション」を利用します。
スタートアップやソーシャルメディアマネージャー向けに、さまざまなプラットフォームで迅速かつ効果的な「ビデオ広告」を作成することを強調した15秒の活気あるソーシャルメディア広告を作成します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、ダイナミックなテキストと元気なサウンドトラックを使用し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなソーシャルフィードにコンテンツを簡単に適応させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ広告制作を向上させますか？
HeyGenは高度なAIビデオ広告メーカーとして機能し、非常に魅力的なビデオ広告を制作することができます。AIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用し、リアルなボイスオーバーを備えて、効率的にクリエイティブなビジョンを実現します。
HeyGenはビデオ広告を迅速に作成する簡単な方法を提供していますか？
はい、HeyGenは豊富なビデオテンプレートとシーンを備えたオンラインビデオ広告メーカーのスムーズな体験を提供します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、迅速な作成が可能で、生産コストと労力を大幅に削減します。
HeyGenでのビデオ広告のブランディングオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオ広告に直接組み込むことができます。アスペクト比のリサイズを使用してビデオを最適化し、ソーシャルメディアなどのプラットフォームに対応させ、キャンペーンのリーチとインパクトを最大化します。
HeyGenはビデオ広告のパフォーマンスを最適化するのに役立ちますか？
HeyGenはAIを活用したインテリジェントなコンテンツ生成を組み込み、魅力的な製品ビデオを自動字幕/キャプション付きで簡単に作成できます。HeyGenは作成に焦点を当てていますが、強力なメディアライブラリとコンテンツの柔軟性により、将来のAIパワード最適化戦略に備えた広告を準備します。