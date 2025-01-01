ダイナミックなスポットライトビデオのためのAIビデオジェネレーター
HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、魅力的なプレイヤースポットライトビデオやプロフェッショナルプロフィールを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
最近のプロジェクトの成功や重要なイベントを祝うための30秒の短編ビデオクリップをデザインし、社内コミュニケーションや会社のソーシャルメディアフォロワーをターゲットにします。ビジュアル的には、速いペースのハイライトリールを目指し、クイックカット、インパクトのある統計、祝賀のイメージを使用し、アップビートで企業向けの音楽に設定します。HeyGenの「テンプレートとシーン」と「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、プロフェッショナルで魅力的なストーリーを迅速に組み立てます。
優れたチームメンバーを紹介する60秒のダイナミックなハイライトリールを制作し、潜在的な採用者を対象にし、社内の誇りを育みます。ビジュアルの美学は温かく招待的で、実際の映像（または高品質のストック）とアニメーションのグラフィックを組み合わせて彼らの影響を示し、穏やかでモチベーションを高める音楽で強調され、HeyGenの「AIアバター」と「ナレーション生成」を使用して作成されたAIアバターのインタビューセグメントで個人的なタッチを加えます。
専門家が複雑な業界の概念を説明する50秒のAIビデオジェネレーターのデモンストレーションを作成し、業界の仲間やオンライン学習者が迅速な洞察を求めるために調整します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで教育的であり、画面上のテキストオーバーレイ、プロフェッショナルなグラフィック、明瞭で権威あるAI生成の声を利用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能で効率的なコンテンツ作成を行い、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなプラットフォームに適応可能です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けのダイナミックなハイライトリールを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、TikTokのスポーツビデオ、YouTubeショート、Instagramリールなどのプラットフォーム向けに魅力的な短編ビデオクリップを簡単に作成する力を与えます。テンプレートとカスタマイズ可能なアスペクト比を利用して、素晴らしいプレイヤースポットライトビデオを制作できます。
HeyGenのAIビデオ生成のコア機能は何ですか？
HeyGenは、テキストをビデオに変換し、高品質なコンテンツを効率的に作成する強力なAIビデオジェネレーターです。私たちのプラットフォームは高度なAI音声合成を活用し、クリエイティブなビジョンをサポートする堅牢なメディアライブラリを提供します。
HeyGenで作成したビデオのアスペクト比やブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオのプレゼンテーションを完全にコントロールできるようにし、あらゆるプラットフォームに適したカスタマイズ可能なアスペクト比を提供します。また、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
HeyGenはスポーツハイライトビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオエディターとして機能し、魅力的なスポーツハイライトビデオの作成を簡素化します。スクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、AIアバターと自動ナレーションを使用してプレイヤースポットライトビデオを簡単に生成できます。