新しいデジタルサービスを理解する必要がある小規模ビジネスオーナー向けに、45秒の説明動画を作成します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、現代的なグラフィックスとフレンドリーで情報豊富なAIアバターを中心に据え、明確で自信に満ちたナレーションをバックにします。HeyGenのAIアバターは、この教育コンテンツをパーソナライズするのに役立ちます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

ソーシャルメディアマーケターは、InstagramやTikTokのようなプラットフォームに最適なダイナミックな30秒のマーケティング動画を活用できます。大胆な色使い、アニメーションテキストオーバーレイ、クイックカットを特徴とするテンポの速いビジュアルスタイルと、エネルギッシュでトレンドの背景音楽を組み合わせて、エンゲージメントを最大化するように設計されています。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、この魅力的なコンテンツを迅速に制作します。
eコマース製品のローンチを目指すプロモーション動画は、60秒の魅力的なものであるべきです。新しいガジェットのユニークな販売ポイントを強調し、シネマティックなビジュアル美学、詳細な製品ショット、洗練されたアニメーション、そして洗練された高品質の仕上げを想像してください。これに加えて、洗練された説得力のあるナレーションと控えめなアンビエント音楽が加わります。HeyGenの強力なボイスオーバー生成機能により、プロフェッショナルで魅力的なオーディオ体験が保証されます。
コンテンツクリエイターに迅速な生産性向上のヒントを提供したいですか？明るく、イラスト風のビジュアルスタイルを持つ20秒のストーリーテリング動画を想像してください。明確なアニメーショングラフィックスと読みやすい字幕を特徴としています。音声は熱意に満ちた簡潔なナレーションを提供します。この動画は、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、魅力的で情報豊富なクリップを効率的に作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

デジタルビデオジェネレーターの仕組み

AIデジタルビデオジェネレーターを使用して、アイデアを魅力的なビデオに簡単に変換し、スクリプトから画面までのコンテンツ作成を簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを生成する
テキストプロンプトを入力し、デジタルビデオジェネレーターがスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して初期ビジュアルを作成する様子を見てください。
2
Step 2
AIアバターを選択する
メッセージを表現するための多様なAIアバターから選択し、AI生成ビデオに人間味を加えます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加する
ダイナミックなボイスオーバー生成を統合してメッセージを明確に伝え、ビデオコンテンツと同期したオーディオを確保します。
4
Step 4
作品をエクスポートする
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してプロジェクトを完成させ、あらゆるプラットフォームに合わせてビデオを調整し、即座にダウンロードおよび共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

スケーラブルな教育コンテンツ

動的なAI生成ビデオコンテンツを使用して、教育コースを効率的に開発および拡大し、より広いグローバルオーディエンスにリーチします。

よくある質問

HeyGenはAIを使って私のクリエイティブなビデオプロジェクトをどのように強化できますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、ユーザーがクリエイティブなアイデアをリアルなAIアバターと多様なスタイルを使用して魅力的なAI生成ビデオに変換するのを支援します。さまざまなストーリーテリングのニーズに合わせて、高品質で魅力的なビジュアルコンテンツの作成を簡素化します。

HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能でどのようなビデオを作成できますか？

HeyGenの革新的なテキスト-to-ビデオ機能を使用すると、説明動画、マーケティング動画、プロモーション動画など、自然なボイスオーバーを備えた高品質なビデオを効率的に生成できます。

HeyGenはプロフェッショナルな見た目のビデオを作成したい初心者に適していますか？

もちろんです！HeyGenは、直感的なビデオ編集ツールとさまざまな既製テンプレートを提供する、アクセスしやすいオンラインAIビデオジェネレーターとして設計されており、誰でも簡単にプロフェッショナルなデジタルビデオコンテンツを制作できます。

HeyGenはビデオにカスタムAIアバターを使用できますか？

はい、HeyGenは強力なAIアバターテクノロジーを備えており、AI生成ビデオ内でストーリーテリングを生き生きとさせるアニメーションキャラクターを組み込むことができます。これにより、デジタルクリエーションにユニークでパーソナライズされたタッチが加わります。