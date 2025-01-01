魅力的なL&Dのためのデジタルツイントレーニングビデオジェネレーター
AIアバターで魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成し、コンテンツをパーソナライズします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチームや企業トレーナー向けに、45秒のダイナミックな「デジタルツイントレーニングビデオジェネレーター」チュートリアルを作成します。このビデオは、親しみやすいビジュアルと明るくプロフェッショナルな声で、「魅力的なビデオ」の作成を簡単に強調します。HeyGenの「テンプレートとシーン」がどのように迅速なコンテンツの組み立てとカスタマイズを可能にするかを強調します。
マーケティング専門家やコンテンツクリエイター向けに、インパクトのある「プレゼンテーション」のための即時「AIビデオ生成」を示す30秒のプロモーション作品を制作します。このビデオは、スピーディーで視覚的に魅力的なグラフィックスタイルとエネルギッシュなナレーションが必要で、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を特に紹介し、箇条書きを瞬時に鮮やかで共有可能なメッセージに変換します。
「コスト効率の高いビデオ制作」を強調し、小規模ビジネスオーナーやフリーランスのビデオプロデューサー向けに、熟練した「デジタルツインビデオメーカー」になるための50秒のガイドを作成します。プロフェッショナルで魅力的な美学と自信に満ちた励ましのトーンを用いて、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用したシームレスな統合を示し、視覚的なストーリーテリングを強化し、プロジェクトの背景を追加コストなしでパーソナライズします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてデジタルツイントレーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力し、豊富なビデオテンプレートから選択し、デジタルツインをカスタマイズして、チームのためのダイナミックでコスト効率の高いビデオ制作を実現します。
HeyGenでどのようなAIアバターを作成できますか？
HeyGenでは、スクリプトに合わせてパフォーマンスやボディランゲージを適応させるリアルなAIアバターを作成・カスタマイズできます。自分の映像を基にしたビデオアバターを作成することも可能で、プレゼンテーションやマーケティングコンテンツに自然なパフォーマンスを保証します。
HeyGenはすべてのコンテンツクリエイターにとって使いやすいデジタルツインビデオメーカーですか？
もちろんです！HeyGenは直感的に設計されており、コンテンツクリエイターがテキストを魅力的なビデオに簡単に変換できるようにします。ドラッグ＆ドロップの編集インターフェースとテキスト読み上げ機能により、複雑なビデオ制作スキルがなくてもデジタルツインビデオを作成できます。
HeyGenを使用して複数の言語でデジタルツインビデオを生成できますか？
はい、HeyGenは140以上の言語でデジタルツインビデオとAIナレーションの生成をサポートしています。この機能により、グローバルなオーディエンスにリーチを拡大し、魅力的なビデオを簡単に作成できます。