究極のデジタルチュートリアルビデオジェネレーター
ハウツービデオの作成とコースコンテンツを効率化します。強力なAIアバターを活用して、指示を簡単に実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいITインフラツールのセットアッププロセスを示す1分間のビデオを想像してください。開発者やITプロフェッショナル向けに作成され、画面録画を多用し、正確なカットと明確な注釈を含むビジュアルスタイルで、スクリプトからのテキストを使用して作成された権威ある直接的なナレーションが各技術的ステップを明確かつ簡潔に説明し、AIビデオジェネレーターが技術文書を簡素化する方法を強調します。
専門的な分析プラットフォーム内の高度な機能を包括的に紹介する2分間のウォークスルーを開発します。上級ユーザーやオンラインコース参加者を対象とし、詳細なステップバイステップのプレゼンテーションが必要です。テンプレートやシーンを活用して多様なレイアウトを提供し、自動生成された字幕/キャプションを伴う魅力的で会話的なナレーションを通じて、重要な学習ポイントを強調し、堅牢なAIチュートリアルビデオメーカー体験の一部として提供します。
忙しいプロフェッショナルが迅速な技術的洞察を求めるための新しいサイバーセキュリティのベストプラクティスを強調する45秒の技術説明ビデオが必要です。アニメーションテキストとシンプルなアイコンを使用したダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュで簡潔なAI生成のナレーションを設定し、説明ビデオメーカーが重要な情報を迅速に伝達する方法を示します。全体の作品はシームレスに流れ、効率的なナレーション生成で作成されるべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスクリプトからAIビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIを利用して、スクリプトからテキストをビデオに変換します。スクリプトを入力するだけで、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーション生成を特徴とする魅力的なコンテンツを生成します。
HeyGenは自動的に字幕を追加し、チュートリアルに複数の言語をサポートできますか？
はい、HeyGenは正確な字幕とキャプションを自動生成し、デジタルチュートリアルビデオのアクセシビリティを向上させます。このAIビデオジェネレーターは、複数の言語でのコンテンツ作成もサポートし、リーチを広げます。
HeyGenで説明ビデオを作成するためのテンプレートはどのようなものがありますか？
HeyGenは、効果的な説明ビデオメーカーのプロジェクトやハウツービデオ形式を含むさまざまな用途に特化した豊富なプリメイドテンプレートライブラリを提供しています。これらのテンプレートは、クリエイティブプロセスを効率化し、プロフェッショナルなビデオ制作を手軽にします。
HeyGenはどのようにして画面録画を統合し、編集ツールで強化しますか？
HeyGenは組み込みの画面録画機能を提供し、プラットフォーム内でデモをシームレスにキャプチャできます。直感的なビデオ編集ツールと組み合わせて、映像を洗練し、AIアバターと統合して包括的なAIチュートリアルビデオメーカーのプロジェクトを作成できます。