コンテンツクリエイターをターゲットにした30秒のダイナミックなソーシャルメディア動画広告を開発し、魅力的な短編コンテンツがどれほど迅速に制作できるかを紹介してください。動画はテンポの速い、エネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットと鮮やかなグラフィックを使用し、トレンディで感染力のある音楽に合わせます。シンプルなアイデアをプロフェッショナルな外観の動画に変える効率性を、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、さまざまなテンプレートとシーンを活用して示します。
企業環境内の新入社員を対象とした60秒の指導ビデオを制作し、効率的なデジタルオンボーディングプロセスを詳述します。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであり、フォローしやすく、明確なオンスクリーンテキストと落ち着いた権威あるボイスオーバー生成を特徴とします。このビデオ作成の最大のアクセシビリティと明確さを確保するために、目立つ字幕/キャプションを利用し、各ステップを効果的に説明するためにメディアライブラリ/ストックサポートから関連するプロフェッショナルな映像を統合します。
テクノロジー愛好家向けに設計された40秒のビジョナリーな生成AIビデオを想像し、高度な自動化と創造性の時代における未来の仕事を探求します。ビジュアルスタイルは未来的で芸術的であり、抽象的なデジタル風景、きらめくパーティクルエフェクト、洗練されたエーテル的なサウンドデザインとアンビエントエレクトロニックミュージックを使用します。さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、テンプレートとシーンを通じてユニークなビジュアル要素を組み込み、驚きと革新の感覚を呼び起こし、スタジオ品質のビデオの可能性を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをリアルなAIアバターを使用した魅力的なビデオに変換することで、ビデオ制作を革新します。私たちのプラットフォームは、生成AIビデオを通じて、複雑なクリエイティブコントロールを誰にでも簡単にアクセス可能にし、スタジオ品質のビデオを手軽に生成できるようにします。
HeyGenでどのような種類のマーケティングコンテンツを作成できますか？
HeyGenを使用すると、ソーシャルメディアビデオ、トレーニングビデオなど、さまざまなマーケティングコンテンツを作成できます。AIを活用した豊富なテンプレートライブラリを利用して、プロフェッショナルなビデオドキュメンテーションや、特定のニーズに合わせたさまざまなビデオ作成を行うことができます。
HeyGenは私のブランドに合わせてビデオコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、ストックコンテンツをビデオに統合することができます。これにより、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致し、デジタルトランスフォーメーションビデオメーカーの出力に対する広範なクリエイティブコントロールを提供します。
HeyGenは複数の言語でのビデオ作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的な多言語サポートを提供し、グローバルなオーディエンス向けにビデオを作成できます。私たちの高度なAIボイスジェネレーターは、テキストからビデオへの自然な音声オーバーを生成し、さまざまな言語でのシームレスなコミュニケーションを促進します。